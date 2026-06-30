Mercato ASSE : Une très bonne nouvelle tombe pour les Verts  

Un club anglais est sur le point d’abandonner un crack de l’ASSE. Les dirigeants stéphanois pourraient garder leur pépite.

Mercato ASSE : Rebondissement pour l’avenir de Lucas Stassin

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L’ASSE respire. Lucas Stassin, son jeune buteur belge de 21 ans, semblait promis à la Premier League. Ipswich Town le voulait, le pressait, l’attirait. Mais un rebondissement inattendu vient tout bousculer en provenance du LOSC.

Ipswich veut frapper fort, mais pas forcément là où on l’attendait. Le club anglais courtise le Lillois Alexsandro. Les Anglais et les Dogues sont en pleine négociation. Le tarif fixé est 30 millions d’euros.

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Le promu anglais ne recule pas et étudie sérieusement cette option. C’est ici que l’équation change pour Saint-Étienne. Si Ipswich jette sa fortune sur le défenseur du LOSC, son budget va fondre. Le club anglais devra faire des choix, revoir ses priorités et réduire son enveloppe pour l’attaque.

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Le transfert de Lucas Stassin vers cette formation anglaise est donc incertain à cause des finances d’Ipswich. Annoncé tout proche d’un accord outre-Manche ces dernières semaines, l’attaquant stéphanois voit sa piste anglaise se refroidir subitement. Les choix économiques du promu conditionnent désormais le destin du joueur.

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Pour l’AS Saint-Étienne, ce revirement inespéré offre une double opportunité. Le club peut conserver son talent offensif et garder le contrôle de sa stratégie sportive. Rien n’est bouclé pour le moment, le marché estival restant long et imprévisible. Néanmoins, tant qu’aucune proposition écrite n’atterrit sur le bureau des dirigeants foréziens, Saint-Étienne garde la main sur sa gâchette offensive.