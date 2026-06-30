Mercato ASSE : Outre Naïr, une pépite annoncée à la reprise

Alors que l’ASSE n’a encore officialisé la signature d’aucune recrue estivale, la présence de Sohaib Naïr et d’une pépite camerounaise est annoncée à la reprise, mercredi.

ASSE : En plus de Sohaib Naïr, David Mimbang annoncé à la reprise

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Outre le nouvel entraîneur, Ian Cathro, et ses adjoints : Bryant Lazaro, David Le Moël et Eliaquim Mangala, l’ASSE n’a pas encore annoncé la signature d’aucune recrue estivale. Le transfert de Sohaib Naïr de l’EA Guingamp est pourtant déjà bouclé. Il est même annoncé au Centre Sportif Robert Herbin, le mercredi 1er juillet, pour le début de la préparation estivale.

Outre le défenseur central, la présence de David Mimbang, une pépite de 18 ans bientôt, est également annoncée. Peuple-Vert confirme qu’il est déjà un joueur de l’AS Saint-Etienne. Le jeune milieu de terrain est en provenance du club formateur « Les Brasseries du Cameroun » (EFBC). Selon les informations du média spécialisé, il participera à toute la préparation estivale dans le groupe professionnel.

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Les supporters pourront ainsi apprécier le talent et la qualité technique de David Mimbang, dont le profil est comparé à celui de son compatriote Carlos Baleba de Brighton en Premier League.

Séduisant lors de ses essais à l’Etrat, l’Espoir Camerounais sera évalué par Ian Cathro pendant les entraînements et lors des (6) matchs amicaux prévus sur le calendrier de l’ASSE.

« Ces dernières semaines, le joueur a suscité une véritable curiosité en interne. Il a séduit par ses qualités techniques, son activité dans l’entrejeu et sa capacité d’adaptation. Des prestations qui ont convaincu les dirigeants de l’inviter à la reprise de l’équipe fanion« , a justifié la source.

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Sans aucun doute, David Mimbang sera la grande curiosité des supporters des Verts pendant la préparation.