Mercato RC Lens : Après Sarr, un autre départ officialisé !

Les départs s’enchainent du côté du RC Lens. Après le départ de Malang Sarr, c’est au tour d’Arthur Masuaku de faire ses valises.

Mercato : Malang Sarr quitte le RC Lens, Arthur Masuaku s’en va aussi

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Le début du mercato du RC Lens est marqué par une vague de départs. Sa brillante saison, marquée par une solide 2e place en Ligue 1, n’empêche pas plusieurs cadres de s’en aller. Le départ le plus marquant est sans doute celui de Malang Sarr. Le défenseur central a su relancer sa carrière durant ses deux saisons chez les Sang et Or.

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Il quitte le club lensois à la fin de son contrat. Son départ vient s’ajouter à ceux d’Adrien Thomasson, Wesley Saïd et Allan Saint-Maximin. Sans parler de Pierre Sage qui a cédé sa place à Dino Toppmöller. Et ce n’est pas terminé. La direction du RC Lens se sépare également d’Arthur Masuaku. Le latéral gauche congolais est arrivé en prêt durant l’hiver.

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Il a peu pesé dans le jeu lensois avec petites 6 apparitions. Arthur Masuaku « retourne donc à Sunderland », où son contrat expire en juin 2024. La direction du RCL le remercie et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Le joueur de 32 ans est actuellement engagé en Coupe du monde avec la République démocratique du Congo.