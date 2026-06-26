INFO Mercato : Le RC Lens fonce sur un ancien milieu de l’OM

Le RC Lens passe à la vitesse supérieure sur son mercato estival. Jean-Louis Leca, directeur sportif des Sang et Or, serait ainsi passé à l’action pour recruter un ancien joueur de l’OM. Explications.

Mercato RC Lens : Un ancien de l’OM pour remplacer Thomasson ?

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Le départ d’Adrien Thomasson au Stade Rennais a laissé un vrai trou dans l’entrejeu du RC Lens. Néanmoins, les Sang et Or n’ont pas trop tergiversé pour le remplacer, et ont décidé de tenter un sacré pari. Selon les informations de Florian Plettenberg, les dirigeants lensois seraient sur la piste d’un ancien milieu de terrain de l’OM.

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Annoncé comme un crack à ses débuts au Borussia Mönchengladbach puis au Bayern Munich, Michaël Cuisance s’est longtemps cherché, entre prêt mitigé à Marseille et trajectoire freinée en Italie. C’est au Hertha Berlin qu’il a fini par se relancer, au point d’être considéré comme l’un des meilleurs éléments de l’équipe évoluant en Bundesliga 2.

Depuis deux saisons, le joueur de 26 ans s’est imposé comme un titulaire indiscutable à Berlin, enchaînant 69 matchs pour 11 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues. Profil de relayeur créatif, capable d’alterner entre les lignes et de se projeter, il colle parfaitement à l’héritage laissé par Adrien Thomasson avec en prime une vraie connexion naturelle possible avec un coach allemand comme Dino Toppmöller.

Si le RC Lens finalise ce deal, on parlera clairement d’un pari à haut potentiel, taillé pour relancer un talent français que beaucoup pensaient perdu. Le RCL accélère donc pour sa venue cet été.

Accord avec le Hertha Berlin pour Michaël Cuisance

Six ans après avoir quitté l’Olympique de Marseille, Michaël Cuisance va retrouver la Ligue 1 sur ce mercato estival. Selon le journaliste de Sky Germany, le RC Lens aurait trouvé un accord total avec le Hertha Berlin pour le transfert du milieu français. L’opération est estimée à environ 5 millions d’euros, bonus compris.

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Un contrat portant au minimum jusqu’en juin 2029 attend le natif de Strasbourg, qui s’apprête à rejouer la Ligue des Champions avec le club artésien sous les ordres de Dino Toppmöller. Les derniers détails doivent désormais être réglés avant l’officialisation de ce transfert.

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S’il se confirme, Cuisance deviendrait la toute première recrue du nouvel entraîneur lensois, Dino Toppmöller, fraîchement nommé sur le banc pour prendre la succession de Pierre Sage.