Mercato ASSE : José Mourinho impliqué dans une signature

Le nouvel entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro, a fait une révélation de taille concernant José Mourinho, lors de sa présentation officielle.

ASSE : José Mourinho a félicité Ian Cathro pour sa signature à l’ASSE

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Arrivé à l’ASSE en provenance du GD Estoril Praia, Ian Cathro avait affronté l’équipe de José Mourinho (63 ans), le Benfica Lisbonne, dans le championnat portugais la saison dernière. Les deux techniciens se connaissent donc bien. Ils ont même une certaine affinité selon le nouvel entraîneur des Verts.

D’après les confidences de l’Ecossais, son homologue Portugais l’a félicité, dans la foulée de sa signature à l’AS Saint-Etienne. « La première personne qui m’a envoyé un message après ma signature, c’était José Mourinho », a-t-il raconté en conférence de presse, ce mardi.

Comme Ian Cathro, « The Spécial One » a quitté le Portugal. Il est le nouvel entraîneur du Real Madrid.

Dans la suite de ses confidences, l’Écossais de 40 ans assure que José Mourinho connaît bien le club stéphanois. « Chaque club est différent, chaque groupe de joueurs aussi. Le plus important, c’est de comprendre où nous en sommes et ce que nous avons. […]. Mais tout le monde connaît l’ASSE », a-t-il laissé entendre.

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Pour rappel, Ian Cathro a été nommé à Saint-Etienne le lundi 8 juin 2026, à la succession de Philippe Montanier, qui n’a pas réussi à remonter les Verts en Ligue 1. Sa mission est donc de ramener le club ligérien dans l’élite, à l’issue de saison 2026-2027. Une tâche qui s’annonce compliquée pour celui qui découvrira le championnat de France.