Mercato ASSE : Un ex-joueur de Chelsea arrive en renfort

L’ASSE songe à un ancien joueur de Chelsea pour prendre la place de Zuriko Davitashvili, en instance de transfert pendant ce mercato estival.

Mercato : L’ASSE prépare les départs de Davitashvili et Stassin

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L’ASSE cherche des attaquants pour renforcer son bastion offensif. Le club ligérien va perdre Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin. Bloqués par les dirigeants stéphanois l’été dernier, contre leur gré, ils sont sur le départ cet été.

L’ailier international géorgien et l’avant-centre belge ne devraient pas jouer en Ligue 2 cette saison, car ils sont très convoités en Ligue 1 et à l’étranger. Si Kilmer Sports Ventures reçoit des offres à sa convenance, les deux meilleurs buteurs quitteront Saint-Etienne.

Saint-Etienne fonce sur Thierno Ballo, un ailier formé à Chelsea

La cellule recrutement du club travaille déjà, par anticipation, pour les remplacer dès leur transfert. Pour la place de Zuriko Davitashvili, KSV a des vues sur Thierno Ballo. Il figure en bonne place sur les tablettes des responsables du groupe canadien, comme le confirme Transfermarkt.

Quant à TransferFeed, il croit savoir que la cible des Verts a déjà fait ses valises pour quitter Wolfsberger AC. Le dossier de l’ailier gauche de 24 ans pourrait se dénouer rapidement, car les dirigeants de l’ASSE entretiennent de bonnes relations avec leurs homologues du club autrichien. C’est en effet dans ce club qu’ils ont recruté Augustine Boakye, en juillet 2024.

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Contrairement au Ghanéen, recruté à 3 M€, Thierno Ballo est évalué à 6 M€. Cependant, il n’a plus qu’un an de contrat à Wolfsberg. De ce fait, KSV peut bien négocier son transfert à la baisse. Mais attention à la concurrence, car Le Havre AC est aussi sur les rangs pour le polyvalent joueur offensif.

Qui est Thierno Ballo ?

Thierno Ballo est sur les radars de l’AS Saint-Etienne, depuis longtemps. Il n’a jamais joué en France, mais il a été formé dans deux grands clubs européens : le Bayer Leverkusen (2013-2016) puis Chelsea (2018-2022). Il a joué avec les U18, U19 et U23 des Blues.

Mais c’est finalement au Rapid Vienne (en Autriche) qu’il a fait ses débuts dans le football professionnel, lors de son prêt de Chelsea en 2021.

Le natif d’Abidjan (Côte d’Ivoire) a été transféré ensuite à Wolfsberger en juillet 2022. Il totalise 110 matchs avec le club de l’élite autrichienne, pour 33 buts inscrits et 18 passes décisives.

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Bien que d’origine ivoirienne, Thierno Ballo a choisi l’Autriche comme nationalité sportive, en juin 2025. Il compte une sélection avec Das Team (L’Équipe), lors des éliminatoires zone Europe de la Coupe du monde 2026. Mais il n’a pas été retenu pour la phase finale du Mondial.