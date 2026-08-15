Mercato OM : Ça s’accélère, Marseille exige 50 M€ pour cette star

Des prétendants se bousculent pour recruter Igor Paixao cet été. Les dirigeants de l’OM ont fixé le tarif pour leur crack brésilien.

Mercato OM : Du beau monde veut Igor Paixao

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L’OM n’a pas l’intention de brader Igor Paixao. Alors que Marseille négocie actuellement avec Leeds pour Lucas Perri, le nom de l’ailier brésilien aurait également été évoqué dans les discussions. Mais pour convaincre le club phocéen, il faudra sortir le chéquier.

Selon TEAMtalk, Leeds conserve un intérêt pour Paixao. Le club anglais caquait déjà pour le joueur l’été dernier, lorsqu’il évoluait encore au Feyenoord. L’OM avait finalement remporté la bataille. Les pensionnaires du Vélodrome avaient déboursé 35 millions d’euros pour s’attacher ses services. Un an plus tard, Leeds serait toujours sur le coup.

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La concurrence ne se limite toutefois pas au club anglais. Aston Villa aurait aussi placé Igor Paixao sur sa liste. Les Villans cherchent encore un ailier capable de concurrencer Alejandro Garnacho et apprécieraient donc le profil du Brésilien.

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Deux autres prétendants seraient également attentifs. TEAMtalk cite Galatasaray, qui souhaite renforcer son couloir gauche avant la fermeture du mercato, ainsi que Palmeiras. Le club brésilien pourrait lui aussi tenter sa chance dans ce dossier. Pour autant, Marseille ne semble pas disposé à faciliter un départ.

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Le club phocéen aurait fixé son prix à 50 millions d’euros. À ce montant seulement, l’OM serait prêt à étudier sérieusement une offre pour son ailier. Cette fermeté s’explique aussi par la situation contractuelle de Paixao. Le Brésilien ne ferait pas partie des joueurs aux plus gros salaires que Marseille cherche actuellement à libérer. L’OM n’a donc pas besoin de le vendre à tout prix.