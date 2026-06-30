ASSE : Alerte, une décision tombe à la veille de la reprise

L’ASSE publié un communiqué, dans la foulée de la présentation officielle d’Ian Cathro et à la veille de la reprise des entraînements.

La reprise de l’ASSE se fera à huis clos

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L’ASSE a présenté officiellement Ian Cathro en conférence de presse, ce mardi, mais c’est mercredi que le nouvel entraîneur entamera la préparation estivale. À quelques heures de la reprise, le club a sorti un communiqué officiel. Il est évidemment relatif à l’entame de la pré-saison.

Le club ligérien annonce à ses supporters que les premiers entraînements des Verts se dérouleront à huis clos.

« En raison d’importants travaux menés par la mairie de L’Étrat aux abords du Centre sportif Robert-Herbin, les conditions d’accueil ne permettent actuellement pas de recevoir du public au centre d’entraînement des Verts. Par conséquent, la reprise des hommes de Ian Cathro, prévue ce mercredi 1er juillet, se déroulera à huis clos », a annoncé l’AS Saint-Etienne.

Les entraînements fermés au supporters jusqu’à nouvel ordre

La Direction de KSV a indiqué ensuite que « les entraînements resteront fermés au public jusqu’à nouvel ordre ». Toutefois, le club communiquera dès que les conditions seront réunies pour l’accès des supporters à l’Etrat, afin de leur permettre de retrouver leurs joueurs.

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Le peuple vert devra donc patienter avant de voir Ian Cathro et ses adjoints : Bryant Lazaro, David Le Moël et Eliaquim Mangala, à la tâche. Ou encore avant de découvrir les nouvelles recrues, dont Sohaib Naïr, en provenance de l’EA Guingamp.