Mercato OM : Urgent, Habib Beye quitte Marseille (Off.)

Le mercato de l’OM se débloque enfin avec le départ officiel de Habib Beye. Le Franco-sénégalais n’est plus l’entraîneur des Phocéens. Son successeur est connu.

Mercato : L’OM vire Habib Beye, un accord a été trouvé

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L’incertitude qui planait sur le banc de l’Olympique de Marseille a enfin disparu. Le communiqué publié par la direction phocéenne est assez limpide. La rupture entre Habib Beye et l’OM est désormais officielle. Le club présidé par Stéphane Richard a tenue remercié le technicien sénégalais. Il lui souhaite le meilleur pour la poursuite de sa carrière.

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« Le Club remercie Habib Beye et lui adresse ses meilleurs vœux pour la suite de sa carrière », a publié l’OM. Cette annonce brève met un terme définitif à plusieurs semaines de spéculations et de tensions en coulisses. Le principal point de désaccord concernait les modalités de licenciement.

Bruno Genesio attendu pour la relève

Habib Beye refusait jusqu’ici de faire des concessions. Mais un terrain d’entente a finalement été trouvé pour son départ. Le dossier étant désormais clos, Bruno Genesio est attendu pour le remplacer. L’ancien entraîneur du LOSC a déjà un accord avec l’OM depuis plusieurs semaines.

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Il est désormais attendu pour prendre les commandes du navire OM. Sa mission est claire. Bruno Genesio devrait imprimer sa marque sur l’équipe et piloter la préparation de la saison prochaine. L’officialisation de sa venue à Marseille ne saurait tarder.