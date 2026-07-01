Mercato OM : Lorenzi négocie deux gros deals en Angleterre

‎‎L’OM entre dans une nouvelle phase de son mercato après la décision de la DNCG, une étape décisive pour débloquer les grandes manœuvres de l’été. Désormais, Grégory Lorenzi concentre ses efforts sur deux dossiers en Premier League qui pourraient rapidement offrir une précieuse marge financière au club marseillais.

Mercato OM : Deux départs ciblés pour lancer le chantier estival

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‎Le passage devant la DNCG a levé une incertitude importante, mais le plus difficile commence désormais pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Avant d’accueillir de nouveaux renforts, la priorité est clairement de rééquilibrer les comptes grâce à plusieurs ventes stratégiques.

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‎Dans cette logique, Coventry suit avec attention les situations d’Angel Gomes et de CJ Egan-Riley. Les deux joueurs disposent d’un profil apprécié en Angleterre, où leur connaissance du championnat constitue un argument de poids pour envisager un retour outre-Manche.

‎Une stratégie financière parfaitement assumée

‎Pour Grégory Lorenzi, ces opérations dépassent largement le simple aspect sportif. Les deux joueurs ayant rejoint Marseille sans indemnité de transfert, leur vente représenterait une rentrée financière particulièrement intéressante tout en réduisant la masse salariale. ‎Cette approche traduit une volonté de construire un mercato durable.

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L’objectif est de générer des liquidités sans fragiliser l’ossature de l’équipe, afin de conserver les éléments majeurs de l’effectif tout en préparant les prochaines recrues. Le directeur sportif souhaite d’abord créer une capacité d’investissement avant d’accélérer sur les dossiers prioritaires réclamés par Bruno Genesio pour renforcer son groupe.