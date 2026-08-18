Mercato OL : Un transfert à 35 M€ annoncé après Fenerbahçe

Le transfert de Malick Fofana de l’OL pourrait être conclu après les matchs contre Fenerbahçe. Un accord avec l’AS Rome est révélé.

Mercato : L’AS Rome propose un deal à 35 M€ à l’OL pour Malick Fofana

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Malick Fofana se rapproche de l’AS Rome. Il serait déjà d’accord pour rejoindre le club de Serie A. D’après les échos en provenance d’Italie, La Louve a trouvé un accord contractuel avec l’ailier de l’OL et ses représentants.

Les négociations entre le club rhodanien et son homologue transalpin seraient aussi quasiment bouclées. D’après la Gazzetta dello Sport, La Roma a proposé un prêt payant d’un montant de 5 millions d’euros, assorti d’une obligation d’achat de près 30 millions d’euros, sous certaines conditions.

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L’opération devrait donc se conclure autour de 35 millions d’euros, plus d’éventuels bonus et un pourcentage sur le probable futur transfert du joueur de 21 ans, si l’on en croit la source. Il reste encore des derniers détails à régler.

Départ de Fofana après le décisif Olympique Lyonnais – Fenerbahçe

Cependant, le départ de l’international Belge (5 sélections) est gelé. Il sera acté officiellement après la double confrontation entre l’Olympique Lyonnais et Fenerbahçe, en barrages de la Ligue des champions.

Le match aller se dispute ce mardi (21h) en Turquie et le retour est prévu le mercredi le 26 août prochain à Lyon. Malick Fofana devrait être titulaire lors de ces deux rencontres, car il est un atout offensif indéniable de l’équipe de Paulo Fonseca.

Trouver un successeur à l’ailier Belge à Lyon

Matthieu Louis-Jean, directeur sportif du club rhodanien, devrait donc s’activer pour lui trouver un successeur avant la fermeture du mercato estival, le 1er septembre 2026.

Rappelons que le virevoltant ailier de l’OL revient d’une grave blessure, contractée la saison dernière. Il avait manqué le match aller contre le Sparta à Prague, lors du 3e tour des préliminaires de la C1. Il était en revanche titulaire lors de la victoire des Gones, au match retour décisif (3-0).

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Recruté à 19,5 millions d’euros hors bonus, en janvier 2024, il est valorisé à 30 millions d’euros par Transfermarkt et sous contrat jusqu’en 2028.