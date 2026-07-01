ASSE : Le mercato bloqué par Ian Cathro, voici la raison !

‎‎L’ASSE et Ian Cathro avancent selon une feuille de route bien différente de celle attendue par les supporters en ce début de mercato estival. Alors que de nombreux clubs accélèrent leur recrutement, le nouvel entraîneur des Verts préfère freiner les opérations afin d’évaluer son groupe avant de donner son feu vert à la direction.

‎Mercato ASSE : Ian Cathro refuse de céder à la précipitation

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‎À Saint-Étienne, le calme du mercato intrigue autant qu’il interroge. Hormis l’arrivée imminente de Sohaib Naïr, peu de mouvements animent le Forez, alors que plusieurs prétendants à la montée en Ligue 1 renforcent déjà leurs effectifs avec ambition. ‎Cette discrétion n’est pourtant pas synonyme d’immobilisme.

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Derrière les portes du centre d’entraînement, Ian Cathro souhaite avant tout prendre le temps de découvrir son groupe, selon BUT. Le technicien écossais estime qu’un recrutement efficace commence par une parfaite connaissance des ressources déjà présentes au club.

‎Observer avant de décider

‎Le nouvel entraîneur veut analyser chaque profil durant les premières séances de préparation. Son objectif est simple : identifier les joueurs capables d’adhérer à son projet de jeu avant de réclamer de nouveaux renforts à sa direction. ‎Cette méthode répond à une logique sportive rarement mise en avant lors des périodes de transferts.

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Plutôt que d’accumuler les recrues sous la pression médiatique, Cathro privilégie une évaluation approfondie afin d’éviter des recrutements qui pourraient rapidement se révéler inadaptés.

‎Des dossiers en attente qui conditionnent le mercato

‎Cette prudence concerne également les joueurs susceptibles de quitter le club. Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili et Mickaël Nadé figurent parmi les éléments dont l’avenir reste encore incertain, empêchant l’ASSE d’établir définitivement ses priorités. Cette stratégie permet au club d’adapter son recrutement aux mouvements qui interviendront au fil de l’été.

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‎À première vue, patienter peut sembler dangereux face à des concurrents déjà très actifs. Pourtant, cette approche offre aussi un avantage : elle limite les erreurs de casting, un problème qui a souvent coûté cher à plusieurs clubs candidats à la montée. Le recrutement ne répond plus uniquement aux opportunités du marché ; il s’inscrit dans une réflexion collective où le projet de jeu devient le premier critère de sélection.

‎Les supporters attendent désormais des actes

‎La patience des supporters ne sera toutefois pas infinie. L’ASSE possède les moyens financiers pour viser immédiatement un retour en Ligue 1 et les attentes restent immenses après la déception de la saison passée.‎ Les premiers entraînements seront donc déterminants.

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Ils permettront à Ian Cathro d’établir un diagnostic précis avant de transmettre ses besoins à la direction. Si cette période d’observation confirme ses convictions, le mercato stéphanois pourrait rapidement s’accélérer, avec des recrues ciblées et parfaitement adaptées aux ambitions des Verts.