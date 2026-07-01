Mercato OM : La décision tombe, un joueur veut partir cet été !  

L’OM tient peut-être enfin une porte de sortie pour CJ Egan-Riley. En manque de liquidités, le club marseillais pourrait profiter de l’intérêt d’un pensionnaire de Championship pour récupérer plusieurs millions d’euros.

Mercato OM : CJ Egan-Riley vers l’Angleterre cet été ?

La suite après cette publicité

Vendu au plus offrant : voilà le mot d’ordre cet été à l’OM. Face à des finances dans le rouge, la direction olympienne doit absolument dégraisser l’effectif, mais les acheteurs se font rares aux portes de la Commanderie. C’est dans ce contexte morose qu’une opportunité inattendue surgit d’Angleterre. CJ Egan-Riley, arrivé gratuitement l’an dernier et auteur d’une saison fantomatique, s’apprête déjà à plier bagage.

Marseille veut renflouer ses caisses. Récemment relégué en Championship, le club de West Ham refuse de s’éterniser en deuxième division. Les Hammers veulent bâtir un effectif solide pour remonter. Les recruteurs londoniens apprécient le profil d’Egan-Riley. En France, le jeune défenseur central a payé cher ses mauvaises performances. Il n’entre plus dans les plans de la direction de l’OM et du nouveau coach Bruno Genesio.

À voir

Mercato : Le PSG prépare une grosse surprise en défense !

Lire aussi : Mercato OM : 8 M€, un accord surprise avec Tottenham ?

Le joueur veut partir. Il souhaite retrouver son pays natal. Même s’il espérait secrètement un club de Premier League, aucune écurie de l’élite ne se bouscule pour l’accueillir. L’option West Ham devient donc une porte de sortie salvatrice pour tout le monde.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : C’est confirmé ! Un nouveau départ officialisé

Mercato OM : La colère monte à Marseille pour Greenwood

À voir

Mercato Stade Rennais : Un top joueur dit Oui pour signer

Marseille réclame 9 millions d’euros pour libérer son joueur. Certes, son faible temps de jeu pourrait faire baisser légèrement le tarif lors des négociations finales. Les dirigeants olympiens ne feront pas la fine bouche : récupérer un chèque proche des 10 millions d’euros pour un élément recruté pour zéro euro reste une excellente affaire. C’est une bouffée d’oxygène inespérée pour les finances du club.