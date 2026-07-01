Mercato ASSE : Retour d’Ekwah confirmé, une décision arrêtée

Pierre Ekwah est de retour à l’ASSE comme le confirme sa présence, ce mercredi, à l’Etrat, à l’occasion de la reprise des entraînements.

ASSE : Pierre Ekwah présent à la reprise, mais sur le départ

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Pierre Ekwah est revenu à l’ASSE, à l’issue de son prêt à Watford (Championship) en février 2026. Il était présent au centre sportif Robert-Herbin, ce mercredi 1er juillet, jour de l’entame de la préparation estivale. Selon les informations du journal Le Progrès, il était bel et bien parmi les joueurs présents à la reprise.

Cependant, le milieu de terrain a reçu un accueil particulier. Des banderoles hostiles des Green Angels et des Magic Fans l’ont visé directement. « La loyauté avant l’argent. Ekwah, on n’a pas besoin de toi », peut-on lire sur l’une des bannières.

Pierre Ekwah ne restera cependant pas à l’AS Saint-Etienne. Ayant refusé de jouer en Ligue 2 la saison dernière, il n’est pas le bienvenu au sein du groupe stéphanois, qui n’a pas réussi à remonter en Ligue 1.

Kilmer Sports Ventures doit lui trouver une porte de sortie, afin de récupérer les 7 millions d’euros investis dans son transfert définitif de Sunderland AFC, l’été dernier. Le joueur de 24 ans est donc sur le départ de nouveau.

Anderlecht et Glasgow Rangers s’intéressent à Ekwah

Selon la rumeur du mercato, le Franco-Camerounais intéresse le RSC Anderlecht en Belgique, ainsi que les Rangers de Glasgow en Écosse. Néanmoins, la Direction de l’ASSE devra revoir sa demande à la baisse pour espérer se débarrasser du joueur indésirable. Surtout que sa cote a chuté à 2 millions d’euros, en raison de sa saison dernière quasi-blanche.

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Pour rappel, Pierre Ekwah avait été écarté du groupe professionnel des Verts, à la suite de son refus d’évoluer en Ligue 2. Il n’avait donc pas joué de match avant son prêt en Angleterre.

À Watford, il avait fait 7 apparitions en Championship pour seulement 3 titularisations.