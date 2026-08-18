Mercato FC Nantes : Kita et l’OM préparent un coup inattendu  

L’OM pourrait aller chercher son prochain crack au FC Nantes. À la recherche de renforts, le club marseillais aurait coché le nom de Louis Leroux.

Mercato FC Nantes : Louis Leroux vers Marseille cet été ?

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Un Canari dans le viseur de l’OM ? Pour renforcer son effectif, l’Olympique de Marseille lorgne Louis Leroux, milieu de terrain du FC Nantes et international Espoirs.

Selon le média Peuple Olympien, ce nom circule en interne. L’information reste à prendre avec précaution, mais le joueur présente de vrais atouts. Leroux fait preuve d’une polyvalence précieuse : il évolue dans l’axe ou sur l’aile gauche. Techniquement propre, puissant au duel, le jeune Nantais affiche aussi un gros volume de jeu. Ces qualités physiques et tactiques épousent les exigences du football marseillais.

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Son attitude exemplaire séduit tout autant. L’an dernier, relégué sur le banc, Louis Leroux a travaillé sans faire de vague ni créer de tension. Cet état d’esprit irréprochable compte dans un vestiaire sous pression comme celui de l’OM. Côté financier, la situation du FC Nantes facilite les choses. Les Canaris doivent vendre leurs éléments à forte valeur marchande pour renflouer leurs caisses.

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Marseille pourrait ainsi saisir une opportunité financièrement abordable tout en investissant sur un fort potentiel. Les dirigeants marseillais et nantais se parlent plus sereinement depuis le départ de Mehdi Benatia. Le président Waldemar Kita entretient désormais de meilleures relations avec la direction olympienne, ce qui faciliterait d’éventuelles négociations.