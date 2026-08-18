LIGA : Aubameyang buteur, mais pas vainqueur avec le Déportivo

Le Déportivo de La Corogne a été tenu en échec à domicile 1-1 face à Elche pour son retour en première division. Pierre-Emerick Aubameyang a malgré tout inscrit son premier but de la saison sous le maillot du Déportivo hier soir.

LIGA : début mitigé pour le Déportivo, réussi pour Aubameyang

La suite après cette publicité

Début contrasté pour Pierre-Emerick Aubameyang sous ses nouvelles couleurs. Le Déportivo de La Corogne a concédé le match nul hier soir 1-1 face à Elche pour le compte de la première journée de LIGA. Les Galiciens disputaient leur premier match de LIGA depuis 2018.

Lire aussi : Coup de tonnerre ! LaLiga quitte beIN Sports pour DAZN et Disney+

À voir

OM : Les critiques se multiplient contre Aubameyang, Ndiaye et Henrique

Pour son retour en LIGA, Le Dépor avait pourtant bien débuté la rencontre en ouvrant le score à la 21e minute grâce à le recrue phare de son mercato estival : Pierre-Emerick Aubameyang. Trouvé, en profondeur par l’italien Lorenzo Amatucci, l’attaquant gabonais place une frappe à ras de terre du gauche dans le petit filet opposé de Matias Dituro et fait exulter le Riazor.

Le buteur du Déportivo a tenté de s’offrir un doublé en seconde période (65e) mais sa frappe du droit manque de puissance pour tromper le portier d’Elche. Le promu souffre en seconde période et va encaisser logiquement l’égalisation des Franjiverdes dans le dernier quart d’heure de la rencontre signée Marc Aguado (76e).

Lire aussi : Mercato PSG : Luis Enrique dégote un guerrier en Liga

À voir

OM : Aubameyang détrône Alexis Sanchez, c’est le jackpot !!!

Un match nul frustrant pour le Déportivo qui pensait avoir réalisé le plus dur en ayant ouvert le score tôt dans le match. La seule réelle satisfaction pour l’entraîneur Antonio Hidalgo : il peut compter sur un Pierre-Emerick Aubameyang en excellente forme.

Aubameyang : l’espoir du Déportivo

Tout juste promu en LIGA , le Déportivo de la Corogne avait pour objectif cet été de recruter des joueurs d’expériences pour pouvoir se battre pour le maintien. Les Blanquiazules ont rempli leur mission avec l’arrivée entre autres du latéral gauche Angeliño (AS Roma) et du milieu de terrain italien Lorenzo Amatucci (Fiorentina), mais surtout de la grande star gabonaise Pierre-Emerick Aubameyang, arrivé en provenance de l’OM pour seulement 1,5 million d’euros. Après sa saison mitigée sous les couleurs de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang, en quête de rebond, a la lourde tâche de mener une jeune équipe du Déportivo encore en reconstruction.

Lire aussi : Mercato : Urgent, c’est fini entre Aubameyang et l’OM !

Durant sa présentation officielle tenue fin juillet, le vétéran gabonais de 37 ans a tenu à clarifier les raisons de son choix de rejoindre le Déportivo : « Je veux encore vraiment faire beaucoup de choses. J’ai ce désir de continuer à être l’attaquant que j’ai été jusqu’à présent. Hidalgo (entraîneur de la Corogne) veut que je puisse l’aider avec mon expérience. J’ai vraiment aimé la conversation que j’ai eue avec lui. Une discussion très ouverte. C’était direct. Il m’a dit ce qu’il attendait de moi et de ce rôle », a-t-il confié devant la presse locale.

À voir

OM : Pierre-Emerick Aubameyang envoie un message au FC Barcelone

L’entraîneur du Deportivo s’est montré très élogieux envers sa nouvelle recrue : « Avec Auba, nous apportons de l’expérience. J’ai été surpris par sa façon d’être arrivé, son implication, sa compréhension du travail quotidien et son sens des responsabilités » a confié Antonio Hidalgo devant le principal intéressé.

Lire aussi : Mercato OM : Après Aubameyang, un autre cadre mis dehors

Après les déclarations place aux actes pour Pierre-Emerick Aubameyang. Et pour le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il aura fallu patienter qu’un seul match pour voir le Gabonais à l’œuvre.

La presse est dithyrambique

Malgré le match nul cruel concédé face à Elche, la performance individuelle du Gabonais n’est pas passée inaperçue aux yeux de la presse nationale.

À voir

OM : Un soulagement pour Aubameyang, le verdict de la LFP tombe

Lire aussi : Le Gabon précipite le retour d’Aubameyang, l’OM en colère

En effet, l’enchaînement sublime de l’international gabonais a enflammé la presse espagnole. Le journal AS a qualifié le but de l’ancien attaquant de Dortmund de « grande classe » et qui a même eu le privilège « de réveiller un Riazor d’ordinaire si calme » selon le quotidien espagnol.

Le quotidien rival d’AS, Marca, est tout aussi élogieux à l’égard du but « à couper le souffle » du Gabonais. Le quotidien sportif est aussi impressionné par la forme physique montrée par le numéro 7 du Déportivo.

À voir

J-L Gasset trop vieux pour l’OM ? Aubameyang passe aux aveux !

Lire la suite sur Aubameyang :

OM-Newcastle : Aubameyang rend hommage à une légende !

Mercato OM : Après Aubameyang, un autre cadre mis dehors

À voir

Mercato OM : Aubameyang fixe ses conditions pour rester

Malgré le but inscrit par Aubameyang, le Déportivo et Elche se quittent sur un match qui n’arrange aucune des deux équipes. Un résultat frustrant pour les Galiciens qui pourront néanmoins compter sur un Pierre-Emerick Aubameyang en forme pour tenter de se maintenir en LIGA.