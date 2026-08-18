OL : C1, grosse mise en garde de Fonseca avant Fenerbahçe

Avant le match aller de l’OL contre Fenerbahçe, ce mardi (21h), Paulo Fonseca a lâché une importante consigne à son équipe.

OL : Fenerbahçe se présente avec ses stars et le statut de favori

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L’OL affronte Fenerbahçe, ce mardi (21h) à Istanbul, lors du match aller des barrages pour l’accès en Ligue des champions. L’équipe de Lyon sera opposée à une armada de stars en Turquie. Le « Fener » a recruté Nathan Aké (Manchester City), Mason Greenwood (OM), Romelu Lukaku (Naples) et Verdat Miriqi (RCD Majorque) cet été.

Ils ont rejoint d’autres grands noms : Ederson (gardien de but), Nelson Semedo, Milan Skriniar, N’Golo Kanté, Mattéo Guendouzi ou encore Marco Asencio.

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Lors de son passage en conférence presse d’avant-match, Paulo Fonseca a reconnu que l’adversaire de l’Olympique Lyonnais est de taille. « Je pense que Fenerbahçe est une équipe vraiment forte avec beaucoup d’individualités. Offensivement, c’est une équipe très dangereuse », a-t-il déclaré.

Lyon doit bien défendre pour limiter les dégâts à Istanbul

La qualification en phase de ligue de la Ligue des Champions se jouera le mercredi 26 août prochain à Décines, lors du match retour décisif. Avant ce rendez-vous capital, le club rhodanien doit cependant militer les dégâts lors du match aller, en faisant un bon résultat au stade Sükrü Saraçoglu.

À défaut d’une victoire, un nul ou une courte défaite serait un résultat idéal. « Ce sera difficile, mais nous devons avoir du courage. On doit bien défendre pour pouvoir obtenir un bon résultat », a déclaré l’entraîneur de l’OL, à la veille du match contre Fenerbahçe.

Fonseca : « Le match retour ne comptera que si on fait un bon résultat à l’aller »

En effet, le résultat du match aller sera très déterminant pour la qualification. Lyon devra rester en vie avant le rendez-vous au Groupama Stadium. Paulo Fonseca a justement prévenu son équipe contre un éventuel naufrage à Istanbul.

« Nous savons que le deuxième match est important. Mais ce match retour comptera si ce mardi nous faisons un bon résultat (en Turquie) », a-t-il indiqué.

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Il faut préciser que le club rhodanien joue un gros chèque sur cette double confrontation. La qualification pour la Ligue des champions donne droit à une dotation financière de 18,6 millions d’euros pour commencer.