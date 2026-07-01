Mercato ASSE : Sohaib Naïr renforce l’équipe d’Ian Cathro

L’ASSE annonce sa première recrue estivale officielle : Sohaib Naïr. Il est en provenance de l’EA Guingamp en Ligue 2.

Mercato : Sohaib Naïr, première recrue de l’ASSE !

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L’ASSE officialise la signature de Sohaib Naïr, ce mercredi 1er juillet 2026, jour de la reprise des entraînements à l’ASSE. Il est le premier renfort du nouvel entraîneur Ian Cathro. Le défenseur central a été recruté à l’EA Guingamp, contre une indemnité estimée à 1,7 M€ selon Transfermarkt. Il a signé un contrat de quatre saisons, jusqu’en juin 2030. Il portera le maillot vert floqué du numéro 18 à Saint-Etienne.

✍️ Défenseur central de 24 ans, Sohaib Naïr 🇩🇿 est transféré à l’AS Saint-Étienne en provenance de Guingamp !



Il devient la première recrue du mercato estival des Verts d'Ian Cathro. 💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 1, 2026

Dans sa première réaction, Sohaib Naïr ne cache pas sa joie de rejoindre le club stéphanois. « L’ASSE est un club mythique que je suis très fier de rejoindre. Je n’ai jamais eu la chance de jouer à Geoffroy-Guichard, j’ai désormais hâte de découvrir ce stade et ce Peuple Vert dans la peau d’un Stéphanois, entouré de nouveaux coéquipiers que je suis impatient de rencontrer », a-t-il déclaré.

Perrin : « Naïr a un profil intéressant grâce à sa connaissance de la Ligue 2 »

Loïc Perrin, Directeur sportif de l’AS Saint-Étienne, justifie le choix porté sur le défenseur de 24 ans : « Sohaib Naïr est un joueur suivi par le club depuis plusieurs mois. C’est un profil intéressant grâce à sa connaissance de la Ligue 2 BKT, mais aussi sa personnalité qui va nous aider à créer un collectif.

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Il a connu la difficulté dans sa carrière et c’est quelque chose qui nous plaît, car les joueurs comme lui développent une force de caractère différente. Je lui souhaite de bien s’acclimater pour performer et nous aider à atteindre nos objectifs collectifs. »