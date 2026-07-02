Mercato ASSE : L’arrivée de cet attaquant est déjà validée

‎‎L’ASSE avance sur ses premiers dossiers estivaux du mercato et une cible offensive semble déjà faire l’unanimité auprès d’une partie des supporters. Alors que le chantier de l’effectif se poursuit sous la direction de Ian Cathro, Killian Corredor apparaît comme un profil capable d’apporter un nouvel élan à l’attaque stéphanoise.

‎Mercato ASSE : Killian Corredor coche les cases recherchées

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‎À peine installé sur le banc stéphanois, Ian Cathro participe déjà à la construction de son futur effectif. La priorité est claire : offrir davantage de solutions offensives après une saison où l’attaque a souvent manqué de régularité dans les moments décisifs.

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‎D’après La Voix des Verts, Killian Corredor figure parmi les pistes les plus sérieuses étudiées par la direction. L’ancien joueur de Rodez, désormais sous les couleurs de Darmstadt, ne serait pas opposé à un retour dans le football français si le projet sportif répond à ses attentes.

‎Les supporters envoient un message fort

‎Avant même une éventuelle officialisation, le dossier bénéficie déjà d’un accueil favorable. Selon un sondage relayé par But!, près de six supporters sur dix estiment que l’arrivée de Corredor constituerait un renfort pertinent pour le club du Forez. ‎Cet enthousiasme s’explique par le profil du joueur.

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À 25 ans, il possède la capacité d’occuper plusieurs postes sur le front de l’attaque, un atout précieux dans le football moderne où la polyvalence devient un critère déterminant lors des périodes de mercato. ‎Si la tendance est encourageante, aucun accord n’a encore été officialisé. Les discussions se poursuivent entre les différentes parties et l’ASSE reste attentive aux conditions permettant de concrétiser cette opération.