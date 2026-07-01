Mercato ASSE : Bonne nouvelle pour le gardien recherché

L’ASSE tient le gardien de but recherché pour prendre la place de Brice Maubleu. Il a été repéré en Norvège où les radars du club sont actifs.

Mercato : L’ASSE fonce sur Mamour Ndiaye en Norvège

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L’ASSE est la recherche d’un gardien de but, pour occuper la place laissée vacante par Brice Maubleu, parti à Pau FC, en Ligue 2. Après avoir vu plusieurs cibles lui filer au nez, notamment Ewen Jaouen (transféré par Reims à Newcastle), le club stéphanois n’a toujours pas trouvé la perle rare.

Pour l’instant, Ian Cathro a entamé la préparation estivale avec Gautier Larsonneur, seul gardien de l’effectif professionnel. Le recrutement d’un portier reste donc la priorité pour le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne. La dernière cible en date est Mamour Ndiaye, du Sarpsborg, en première division norvégienne.

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Selon les informations de Foot Mercato, il s’agit d’une piste très sérieuse. L’imposant joueur (1,90 m) possède encore un an et demi de contrat au club norvégien, soit jusqu’au 31 décembre 2027 et il est valorisé à 1,2 million d’euros.

Si l’on en croit les indiscrétions de la source, il est particulièrement emballé par l’idée de de porter le maillot Vert de l’ASSE et d’apporter la concurrence à Gautier Larsonneur. La dernière décision appartient désormais à Kilmer Sports Ventures, qui doit trouver les moyens de convaincre les dirigeants de Sarpsborg.

Cible de Saint-Etienne : Qui est Mamour Ndiaye ?

Mamour Ndiaye est un jeune joueur sénégalais. Natif de Dakar, il a fait ses classes dans le célèbre centre de formation, Oslo Football Académie, de la capitale sénégalaise. Il a rejoint le club norvégien après un essai concluant en fin d’année 2023. Le gardien de but de 20 ans a signé officiellement avec Sarpsborg, le 9 février 2024, selon Transfermarkt.

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Il est l’actuel gardien numéro 1 du club aux couleurs Bleu et Blanc. Grâce à son envergure, il s’est imposé face à la concurrence. Mamour Ndiaye compte à ce jour 39 titularisations en autant de matchs disputés en championnat, dans l’élite norvégienne (Eliteserien). International Sénégalais U20, il totalise 4 sélections avec les Lionceaux de la Téranga.