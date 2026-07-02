Mercato PSG : Campos boucle un coup discret à Barcelone

‎‎Le PSG poursuit son mercato avec une opération passée presque inaperçue, mais loin d’être anodine pour l’avenir de Gabriel Moscardo. Luis Campos a trouvé un nouveau point de chute au jeune Brésilien, qui s’apprête à découvrir la Liga afin de poursuivre sa progression avant un éventuel retour dans la capitale.

‎Mercato PSG : Gabriel Moscardo s’offre un nouveau défi en Espagne

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‎De retour à Paris après une expérience contrastée sous les couleurs du Sporting Braga, Gabriel Moscardo ne devrait pas rester longtemps au Campus PSG. Les dirigeants parisiens ont rapidement étudié les meilleures options pour lui permettre d’enchaîner les minutes au plus haut niveau.

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‎La solution semble désormais trouvée. Le milieu brésilien de 20 ans est annoncé tout proche de rejoindre l’Espanyol Barcelone dans le cadre d’un prêt d’une saison, selon Mundo Deportivo. L’opération, qui ne comprend pas d’option d’achat, confirme la volonté du club parisien de conserver la main sur l’avenir de son joueur.

‎Luis Campos reste fidèle à sa feuille de route

‎Ce mouvement illustre parfaitement la politique menée par Luis Campos au PSG ces dernières années. Plutôt que de laisser certains jeunes éléments patienter sur le banc, le directeur sportif, avec l’accord de l’entraîneur Luis Enrique, préfère leur offrir du temps de jeu dans des championnats compétitifs afin d’accélérer leur développement.

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‎Le profil polyvalent de Moscardo, capable d’évoluer devant la défense mais aussi dans l’axe, a convaincu les dirigeants catalans. Cette capacité d’adaptation pourrait lui permettre de gagner rapidement du temps de jeu dans une Liga réputée pour son exigence tactique.