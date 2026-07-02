Mercato PSG : Annonce choc ! Olise ne prolongera pas au Bayern

Annoncé dans le viseur du PSG pour ce mercato, Michael Olise fait l’objet d’une révélation qui fait grand bruit en Allemagne. Alors que le Bayern Munich rêve de verrouiller son joyau jusqu’en 2031, les derniers échos laissent entendre que l’international français n’est pas disposé à prolonger son aventure bavaroise.

‎Mercato PSG : Le Bayern Munich voit naître un véritable casse-tête avec Olise

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‎Auteur d’une saison remarquable et brillant durant la Coupe du monde 2026 avec les Bleus, Michael Olise s’est imposé comme l’un des joueurs les plus convoités du football européen. Ses prestations, marquées par une efficacité offensive impressionnante et une vision du jeu exceptionnelle, attirent naturellement les regards des plus grandes écuries, dont le PSG et le Real Madrid.

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‎Cette montée en puissance commence d’ailleurs à susciter des inquiétudes en interne. Le Bayern Munich souhaitait prolonger rapidement son contrat afin d’écarter toute tentative de ses concurrents, mais les dernières informations venues d’Allemagne refroidissent sérieusement cet optimisme.

‎Christian Falk lâche une déclaration qui change tout

‎Le journaliste allemand Christian Falk estime que la situation est loin d’être idéale pour le champion d’Allemagne. « La situation de Michael Olise devient un peu délicate pour le Bayern Munich », affirme-t-il, avant d’expliquer que l’entourage du joueur laisserait entendre qu’il a déjà remporté les principaux trophées nationaux et pourrait désormais viser un nouveau défi.

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‎Christian Falk poursuit son analyse en évoquant les ambitions européennes du Français : « La Ligue des champions, en revanche, est peut-être un peu plus difficile à remporter au Bayern de Munich. Des rumeurs laissent entendre qu’il souhaiterait être transféré ailleurs, et que le Real Madrid serait le club dont il devrait rêver. » Même s’il rappelle que Michael Olise reste discret publiquement, ces confidences alimentent les spéculations autour de son avenir.

‎Le Paris SG reste attentif à une opportunité de marché

‎Pour Paris, cette situation pourrait représenter une ouverture inattendue. Si aucune négociation officielle n’a été dévoilée, voir un joueur du calibre de Michael Olise hésiter à prolonger constitue forcément une information suivie avec attention par les dirigeants parisiens. Sa créativité, sa qualité technique et sa polyvalence correspondent parfaitement au profil recherché pour renforcer l’attaque.

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Christian Falk conclut d’ailleurs sans détour : « Je ne vois pas l’international français signer un nouveau contrat avec le Bayern dans un avenir proche ». Si cette position se confirme dans les prochains mois, le PSG comme le Real Madrid pourraient rapidement entrer dans une bataille de premier plan pour attirer l’une des plus grandes révélations du football européen.