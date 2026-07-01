PSG-OM : une rivalité qui s’étend jusqu’à la guerre des stades

Au-delà du cadre sportif, la rivalité entre le PSG et l’OM touche à ses stades. D’un côté le Parc des Princes, antre parisien, et de l’autre le Vélodrome, antre marseillais, oppose ses supporters et raconte d’une autre manière les classiques.

PSG-OM : deux stades mythiques qui façonnent notre championnat

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Inauguré le 18 juillet 1897, le Parc des Princes, qui ironie du sort s’appelait à sa création : « Le stade vélodrome du Parc des Princes », est aujourd’hui le cinquième plus grand stade en France. Situé dans le 16e arrondissement de Paris, dans le quartier d’Auteuil, il abrite depuis 1970 les récents double champion d’Europe. Il aura connu l’évolution du club, de ses désillusions à ses succès les plus probants.

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Le Parc, comme on le surnomme aussi, a accueilli dans son histoire 55 classiques pour 32 victoires du PSG, 12 nuls et 11 défaites. Un bilan globalement positif. Le stade des Rouge et Bleu est aussi réputé pour son acoustique unique laissant place à une ambiance toujours spéciale lors des PSG-OM. Son seul défaut comporte son nombre de place. Seulement 48 000, ce qui est peu quand on est un club avec les ambitions du PSG. Chose qui peut peut-être changer prochainement…

De son côté, l’Olympique de Marseille, n’a pas des envies d’ailleurs concernant son antre. Le stade Vélodrome, récemment nommé « CEPAC Vélodrome » dans le cadre d’un contrat de nommage, comporte un peu plus de 67 000 places. Un chiffre ne nécessitant pas d’acoustique particulière compte tenu de la ferveur de ses supporters, définissant à merveille la notion du « 12e homme ».

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Fondé le 28 avril 1935 et inauguré deux ans plus tard, le 13 juin 1937, le fief des Phocéens se situe dans le 8e arrondissement de Marseille, dans le quartier de Saint-Giniez. Son histoire avec les classiques est légèrement plus petite de quatre matchs que le Parc des Princes. Le Vélodrome a connu 51 OM-PSG pour 24 victoires marseillaises, 10 nuls et 17 défaites. Son architecture originale, notamment son toit, lui permet d’être reconnaissable entre mille, en plus de son volume, le soir de classique.

Le Parc des Princes fait plus dans l’artistique

Quand le Vélodrome s’élève à des décibels rarement atteints en Europe, le Parc des Princes brille. Avant l’entrée des vingt-deux artistes sur la pelouse, Paris et son stade proposent toujours un show presque hors du commun. Ses organisateurs rappellent l’importance de ce match et proposent des jeux pyrotechniques et des jeux de lumières, avant le clou du spectacle, les tifos.

Souvent impressionnant de réalisme et de beauté, ces tifos sont conçus à la main pendant plusieurs mois par des membres du « VA91 », le collectif du Virage Auteuil fondé en 1991. La scénographie rentre aussi en compte avant chaque classique. Plusieurs artistes sont invités à faire des shows en avant match, comme le rappeur SDM qui a eu ce privilège en mai 2025. Tout cela ressemble à une fête parisienne perpétuée par ses chants traditionnels et son mythique : « Tous ensemble on chantera ».

Le Vélodrome, est lui, plus volcanique

Plus de 800 kilomètres au sud, le Vélodrome fait bien différemment de son rival parisien. Même si leurs tifos sont aussi préparer minutieusement, ce n’est pas ce qui fait sa force. En effet, à Marseille, le mot d’ordre concernant son stade pourrait être : « Ferveur ». Elle s’étend même jusqu’à celle populaire avec des chants ininterrompus, des fumigènes, des tambours et des drapeaux, un vrai vacarme.

Journaliste au sein de l’Équipe, Vincent Duluc, présent dans les travées du Vélodrome le 22 novembre 2025, le soir de la victoire historique de l’OM face au PSG, parle d’une expérience unique. « Je ne me souvenais pas avoir entendu autant de bruit dans un stade français depuis des années. Je suis sorti d’un stade avec des acouphènes. » Il confiait par la suite que ça ne lui était plus arrivé depuis un voyage à Besiktas. Un parallèle pas étonnant pour mettre en exergue deux des plus belles ambiances d’Europe : celle du Vodafone Park à celle du Vélodrome.

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Autant vous dire qu’on salive déjà des deux classiques de la saison 2026/2027 de Ligue 1. Rendez-vous le 19 septembre prochain au Vélodrome pour le match aller et le 06 février 2027 au Parc des Princes pour le match retour.