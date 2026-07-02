ASSE : Un scandale plombe déjà les débuts de Cathro

‎‎L’ASSE espérait lancer sereinement une nouvelle ère avec Ian Cathro, mais une polémique inattendue vient déjà assombrir le paysage. Accusé par un club amateur de pratiques contestées dans le recrutement de jeunes joueurs, le club stéphanois fait face à une affaire qui pourrait rapidement dépasser le simple cadre sportif.

‎ASSE : Une accusation contre Cathro qui fait beaucoup de bruit

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‎Le calme n’aura été que de courte durée à Saint-Étienne. Alors que le nouveau staff s’attèle à préparer la saison, un club de La Rivière a publiquement dénoncé ce qu’il qualifie de « recrutement sauvage », visant directement les méthodes utilisées autour de jeunes footballeurs.

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‎Selon ce communiqué, des familles auraient été approchées par une structure extérieure après la transmission d’informations concernant des joueurs non retenus. Les auteurs de ces accusations estiment que ces procédés créent une confusion auprès des parents et remettent en question l’éthique du recrutement des jeunes talents.

‎Ian Cathro rattrapé malgré lui par la polémique

‎À ce stade, rien n’indique que Ian Cathro soit impliqué dans les faits dénoncés. Le technicien écossais vient tout juste de prendre ses fonctions et concentre ses efforts sur la préparation de son groupe. Toutefois, l’environnement dans lequel il débute son mandat se complique déjà.

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‎L’ASSE n’a, pour l’instant, publié aucune communication officielle pour répondre à ces accusations. Cette absence de réaction nourrit naturellement les interrogations, même si elle ne constitue en rien une reconnaissance des faits reprochés. La réponse que choisiront les dirigeants sera déterminante pour apaiser les tensions.