Mercato OM : Accord conclu pour ce milieu de terrain ?  

Un cador de Serie A passe à l’offensive pour le milieu de terrain de l’OM, Pierre-Emile Højbjerg. Mais un obstacle freine le transfert.

Mercato OM : L’Atalanta offre 15 M€ pour Højbjerg

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Marseille tremble pour son milieu. L’Atalanta Bergame veut s’offrir Pierre-Emile Højbjerg et s’apprête à poser entre 10 et 15 millions d’euros sur la table pour convaincre les dirigeants de l’OM.

Cette proposition financière correspond presque à la somme investie par l’OM l’an dernier. Prêté à l’été 2024 par Tottenham, le Danois avait été définitivement acheté par Marseille en 2025. Montant du deal : 13,5 millions d’euros. Si l’Italie s’aligne sur les attentes phocéennes, le club s’en sortirait sans perte.

Pour Grégory Lorenzi, l’opportunité s’avère séduisante car cette vente renflouerait les caisses du club. La direction de l’Olympique de Marseille hésite. Højbjerg reste un pilier du onze marseillais, mais une telle offre pousse à la réflexion. L’obstacle majeur ne concerne pas le montant du transfert, mais bien les exigences financières du joueur.

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L’ex-crack de Tottenham conserve ses émoluments de Premier League, un niveau de rémunération inaccessible pour les finances de l’Atalanta Bergame. Les discussions bloquent. Les Italiens doivent désormais négocier. Le club de Serie A va devoir convaincre le milieu danois de baisser ses prétentions, à moins qu’un accord de partage des coûts ne soit trouvé avec l’OM.

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L’affaire s’annonce complexe. Même si l’Atalanta formule une offre alléchante, l’accord contractuel avec le joueur reste indispensable pour débloquer la situation. Sans effort du Danois, rien ne bougera. Les dirigeants marseillais, eux, sont chauds pour céder leur joueur en récupérant plus de 13 millions d’euros. Cela permettrait au club phocéen de relancer son mercato estival.