Mercato OM : Enorme revirement pour Aubameyang à Marseille ?

Entre Pierre-Emerick Aubameyang et l’OM, on se dirige peut-être vers un revirement de situation inattendue sur ce mercato. Alors que son départ semblait pratiquement scellé, l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc marseillais pourrait rebattre les cartes et lui faire changer d’avis.

‎Mercato OM : Bruno Genesio redistribue les cartes à Marseille

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‎L’Olympique de Marseille a ouvert un nouveau chapitre avec la nomination officielle de Bruno Genesio comme entraîneur principal. Après les arrivées de Stéphane Richard à la présidence et de Grégory Lorenzi à la direction sportive, le club phocéen poursuit sa profonde restructuration avec l’ambition de bâtir un projet plus stable et plus compétitif.

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‎Dans ce contexte, certains dossiers que l’on croyait définitivement tranchés reviennent brusquement sur la table. Celui de Pierre-Emerick Aubameyang en est le parfait exemple. L’ancien international gabonais semblait promis à un départ, mais le changement de staff technique pourrait modifier les priorités du club.

‎Un départ moins évident que prévu pour Aubameyang

‎Selon les informations de L’Équipe, les dirigeants marseillais restent favorables à un transfert définitif de leur attaquant. Une indemnité avoisinant 1,5 million d’euros est évoquée, tandis que plusieurs formations en Turquie, en Arabie saoudite, en MLS ainsi qu’en Espagne suivent attentivement sa situation.

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‎Toutefois, le quotidien sportif explique également que Pierre-Emerick Aubameyang apprécierait particulièrement le profil de Bruno Genesio. Cette estime pourrait convaincre le buteur d’honorer la deuxième année de son contrat, ouvrant ainsi la porte à un véritable revirement dans ce feuilleton estival.

‎Le casse-tête entre ambition sportive et réalité économique

‎Si Bruno Genesio estime que Aubameyang peut encore apporter son expérience et son efficacité offensive, l’entraîneur pourrait être tenté de le conserver. Un joueur habitué aux grands rendez-vous européens représente souvent un atout précieux dans un vestiaire en reconstruction.

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‎Mais la direction olympienne raisonne aussi sur le plan financier. Réduire la masse salariale et récupérer une indemnité de transfert constituent des objectifs importants afin d’améliorer la situation économique du club et de répondre aux exigences de la DNCG. C’est précisément là que réside tout l’enjeu de ce dossier.