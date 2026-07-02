Mercato OM : Réunion décisive programmée pour Greenwood !

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‎Mason Greenwood et l’OM entrent dans une phase déterminante de leur mercato estival avec une réunion annoncée qui pourrait accélérer le départ de l’attaquant anglais. Courtisé par plusieurs clubs européens, le meilleur atout offensif marseillais voit désormais l’Atlético de Madrid passer à la vitesse supérieure.

‎Mercato OM : L’Atlético de Madrid intensifie son offensive pour Greenwood

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‎Après plusieurs semaines d’observation, le club madrilène semble décidé à transformer son intérêt en véritable opération de recrutement. D’après la presse turque, une rencontre est programmée entre les représentants de l’Atlético de Madrid et l’entourage de Mason Greenwood afin d’évoquer les conditions personnelles d’un éventuel transfert.

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‎Cette étape est loin d’être anodine. Dans ce type de dossier, parvenir à convaincre le joueur constitue souvent le premier levier avant l’ouverture des négociations définitives avec le club vendeur. Si un accord est trouvé sur les aspects contractuels, les Colchoneros seraient prêts à répondre aux attentes financières de l’Olympique de Marseille.

‎Marseille garde la main sur les négociations

‎Malgré l’intérêt grandissant de plusieurs prétendants, Marseille conserve une position de force. Aucune des propositions reçues jusqu’à présent n’a convaincu les dirigeants olympiens, qui refusent de brader un joueur devenu l’un des actifs les plus précieux de leur effectif.

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‎Cette fermeté s’explique aussi par le contexte économique. Sous le regard attentif de la DNCG, une importante vente pourrait offrir davantage de marge de manœuvre au club pour poursuivre son recrutement estival. L’équation est donc autant sportive que financière.

‎Un dossier plus complexe qu’il n’y paraît

‎Selon L’Équipe, Mateu Alemany, directeur du football de l’Atlético, travaille discrètement sur ce transfert depuis plusieurs semaines. Le dirigeant espagnol aurait notamment étudié les modalités de l’accord conclu entre Manchester United et l’OM lors de l’arrivée de Greenwood afin d’évaluer précisément le coût global de l’opération.

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‎Ce détail est loin d’être anecdotique puisque Manchester United conserve un pourcentage sur une future revente. Autrement dit, le montant du transfert ne profitera pas intégralement à Marseille, ce qui oblige les décideurs olympiens à défendre un prix élevé pour préserver leurs intérêts financiers.