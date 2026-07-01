Coup de théâtre : Habib Beye riposte, l’OM condamné ?

La séparation entre l’OM et Habib Beye est officielle. Mais derrière cette annonce se cache un profond désaccord financier qui pourrait se poursuivre devant les tribunaux.

Mercato OM : Habib Beye réclame son dû

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L’Olympique de Marseille s’est officiellement séparer d’Habib Beye. Son départ a permis d’annoncer son successeur. Bruno Genesio est le nouvel entraîneur de l’équipe première. Sauf que cette double annonce est loin de clore le chapitre des tensions.

La direction de l’OM est toujours engagée dans un bras de fer avec Habib Beye. Le nœud du conflit réside dans le montant des indemnités de licenciement. Les nouveaux dirigeants phocéens espéraient une rupture amiable. Mais le coach franco-sénégalais a refusé de renoncer à une partie significative de ses émoluments pour sa dernière année de contrat.

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L’Olympique de Marseille a pris la décision radicale face au blocage. Stéphane Richard et son équipe ont décidé de rompre unilatéralement le bail. Ils se sont appuyés, selon Foot Mercato, sur une clause contractuelle liée à la non-qualification en C1 pour réduire les sommes dues. Une manœuvre que conteste vigoureusement Habib Beye et ses représentants.

L’Olympique de Marseille s’expose à de lourdes sanctions

Même s’il est désormais libre de tout contrat, Habib Beye refuse tout compromis. Ce désaccord pourrait peser lourdement sur les finances exsangues de l’OM. L’ancien coach de rennes se prépare désormais à une bataille juridique.

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L’Équipe ajoute que la direction marseillaise a délibérément choisi d’assumer le risque d’un contentieux devant les Prud’hommes. Ce choix expose Marseille à une éventuelle sanction financière. L’OM, déjà épinglé par la DNCG et de l’UEFA, se retrouve dans une position délicate.