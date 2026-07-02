Mercato ASSE : Choix fort d’un gardien au profit de Sainté

Ian Cathro a déniché le profil idéal pour le poste de gardien de but à l’ASSE. Ce dernier a tourné le dos à des prétendants au profit de Saint-Etienne.

Mercato : L’ASSE négocie le transfert de Mamour Ndiaye en Norvège

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L’ASSE négocie le transfert de Mamour Ndiaye avec son club en Norvège. Il devrait être la doublure de Gautier Larsonneur dans uen premier temps. Le Sénégalais de 20 ans est le gardien titulaire de Sarpsborg dans le championnat norvégien, où il a enchaîné 39 matchs en intégralité à partir de fin mars 2025.

Sous contrat jusqu’au 31 décembre 2027, il est valorisé à 1,2 million d’euros. Kilmer Sports Ventures doit donc racheter son année et demie de contrat pour l’enrôler. Et les planètes semblent s’aligner pour la Direction stéphanoise.

Les nouvelles en provenance de Norvège sont en effet bonnes . Selon les informations de Foot Mercato, Mamour Ndiaye est enchanté de rejoindre l’AS Saint-Étienne, où il est certain de pouvoir jouer en apportant la concurrence à Gautier Larsonneur.

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❗️L'AS Saint-Étienne avance Mamour Ndiaye, le gardien de Sarpsborg.



🧤 L'international U20 est chaud pour signer à l'ASSE.https://t.co/4LvMQxOmqG… pic.twitter.com/NvW1v15MUQ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 1, 2026

Quant à But Football Club, il croit savoir que l’imposant portier (1,90 m) a repoussé une offre du Stade Rennais au profit du projet de l’ASSE. Malgré l’intérêt de Rennes, qualifié pour la prochaine Ligue Europa, « Mamour Ndiaye aurait été séduit par le projet stéphanois et la perspective d’un rôle plus important à moyen terme sous les ordres d’Ian Cathro », selon ce média.

Mamour Ndiaye repousse le Stade Rennais au profit de Saint-Etienne

Tourner le dos à un club de Ligue 1 et à l’énorme opportunité de participer à la Coupe d’Europe pour rejoindre un club de Ligue 2, cela témoigne du choix fort du gardien international U20 sénégalais (4 sélections).

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L’envie de Mamour Ndiaye de rejoindre Saint-Etienne est assez positive pour le technicien écossais, qui veut des joueurs adhérant entièrement au projet du club et prêts à épouser ses idées et sa philosophie de jeu.