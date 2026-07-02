Mercato ASSE : Surprise ! Un renfort inattendu débarque à Sainté

‎‎L‘ASSE ne renforce pas seulement son effectif sur le terrain. Le club ligérien vient d’enregistrer l’arrivée de Lucas Derveaux, un spécialiste de l’accompagnement des joueurs, dont la mission sera de faciliter le quotidien du groupe de Ian Cathro et d’accélérer l’intégration des nouvelles recrues.

‎Mercato ASSE : Un renfort inédit arrive à Saint-Etienne

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‎Le mercato ne se limite plus aux attaquants, défenseurs ou gardiens. Dans le football moderne, les clubs cherchent aussi à optimiser tout ce qui gravite autour des joueurs. C’est dans cette logique que l’ASSE a décidé d’intégrer Lucas Derveaux à son organisation professionnelle.

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‎Nommé Player Manager, il deviendra l’interlocuteur privilégié des joueurs pour toutes les questions liées à leur installation et à leur vie quotidienne. Son objectif est simple : permettre aux recrues de se concentrer exclusivement sur leurs performances sportives en supprimant les obstacles extra-sportifs.

‎Une expérience internationale au service du projet stéphanois

‎Avant son arrivée dans le Forez, Lucas Derveaux a enrichi son parcours au sein du Hajduk Split, où il s’est spécialisé dans les opérations liées au football professionnel. Cette expérience à l’étranger lui a permis d’observer des méthodes de travail reconnues pour leur efficacité dans l’accompagnement des effectifs.

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‎Son retour en France s’inscrit parfaitement dans la stratégie impulsée par les dirigeants stéphanois. L’arrivée d’Ian Cathro s’accompagne d’une réorganisation plus profonde du club, avec une volonté affichée de professionnaliser chaque secteur entourant l’équipe première.

‎Un détail en apparence, un levier majeur dans une saison

‎Le poste de Player Manager existait déjà indirectement à Saint-Étienne, mais ses missions étaient réparties entre plusieurs membres de l’encadrement. Désormais, elles seront confiées à un responsable dédié.

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Il s’agit de quelqu’un capable d’assurer un suivi permanent auprès des joueurs et de leurs familles. Dans une saison où chaque point peut peser lourd, cette arrivée discrète pourrait finalement devenir l’une des décisions les plus judicieuses prises par l’ASSE durant ce mercato.