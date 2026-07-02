Mercato ASSE : Sohaib Naïr débarque, un défenseur s’en va

Alors que Sohaib Naïr est arrivée à l’ASSE, en provenance de Guingamp, un défenseur annonce son départ officiel du club ligérien.

Mercato : Dennis Appiah quitte l’ASSE officiellement

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L’ASSE a officialisé la signature de Sohaib Naïr, mercredi. Il est la première recrue du club stéphanois cet été. Dans le sens des départs, il y a également eu du mouvement chez les Verts. Les joueurs en fin de contrat le 30 juin dernier sont tous partis.

À la suite de Brice Maubleu et Florian Tardieu, Dennis Appiah (34 ans) a officialisé son départ, ce jeudi. Dans un long et émouvant message, posté sur les réseaux sociaux, il a fait ses adieux au club et à ses supporters.

L’émouvant message d’adieu du défenseur Franco-Ghanéen

« L’heure est venue pour moi de vous dire au revoir. Porter le maillot vert faisait partie des expériences que je voulais absolument vivre dans ma carrière. J’ai eu le privilège de le faire plus de 100 fois. J’ai essayé, du mieux que je pouvais, d’être à la hauteur de ces couleurs et de ce blason.

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Je tiens à remercier tous les coéquipiers et amis avec qui j’ai partagé le vestiaire, ainsi que les membres des différents staffs que j’ai eu la chance de côtoyer. Sans oublier toutes les personnes qui œuvrent dans l’ombre, chaque jour, pour que la locomotive verte continue d’avancer.

« Le regret est de ne pas avoir réussi à aider Saint-Etienne à se maintenir en Ligue 1 »

À mon arrivée, je m’étais fixé plusieurs objectifs : aider le club à se maintenir en Ligue 2, retrouver la Ligue 1, vivre un derby à Geoffroy-Guichard et, surtout, le gagner. J’ai eu la chance d’accomplir tout cela. Le regret restera de ne pas avoir réussi à aider le club à se maintenir en Ligue 1.

C’est une déception que je partage avec tous ceux qui aiment l’ASSE. Je souhaite sincèrement le meilleur à ce club, avec l’espoir de le voir retrouver très vite sa place parmi l’élite. […]. À bientôt. Allez les Verts », a écrit l’arrière latéral droit.

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Arrivé à l’AS Saint-Etienne en janvier 2023, en provenance de Toulouse FC, Dennis Appiah a porté le maillot vert à 106 reprises, en trois saisons et demie. Il a joué deux saisons et demie en Ligue 2 et une saison en Ligue 1 (en 2024-2025).