Mercato ASSE : Accord total pour le transfert d’un Danois

Après Sohaib Naïr, l’ASSE pourrait bien s’attacher les services d’un joueur offensif, en provenance du championnat néerlandais de première division.

ASSE Mercato : Après Sohaib Naïr, Mamour Ndiaye arrive

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L’ASSE a lancé son mercato d’été par le transfert de Sohaib Naïr. Selon Transfermarkt, Kimer Sports Ventures a déboursé 1,7 M€ pour le recruter de l’EA Guingamp en Ligue 2. Le défenseur central engagé jusqu’en juin 2030, a été présenté en conférence de presse mercredi, le jour de la rentrée sportive des Verts.

D’autres arrivées sont imminentes depuis la signature officielle de la première recrue estivale stéphanoise. Mamour Ndiaye (20 ans), gardien de but Sarpsborg 08 FF en Norvège, serait en route vers Saint-Etienne. L’imposant portier sénégalais (1,90 m) a choisi les Verts et aurait repoussé le Stade Rennais.

Killian Corredor dans le viseur de Saint-Etienne

Le nom de Killian Corredor est également associé au club de Ligue 2. Il s’agit d’un avant-centre formé à Rodez AF puis à Toulouse FC. Le français de 25 ans évolue au SV Darmstadt 98 en Bundesliga 2 (deuxième division allemande), depuis aout 2024. Il est valorisé à 2,8 M€ par Transfermakrt.

ASSE : Le transfert de Jakob Breum bouclé, il est attendu pour la visite médicale

Ce jeudi, une nouvelle piste de l’ASSE est révélée par Foot Mercato. Elle mène tout droit vers Jakob Breum en Eredivisie. Selon Voetbal International, KSV a déjà bouclé son transfert. Un accord total a été trouvé entre les dirigeants du groupe canadien, leurs homologues de Go Ahead Eagles et le polyvalent joueur (ailier ou milieu offensif).

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Confirmant les informations du média néerlandais, Foot Mercato annonce l’arrivée prochaine de l’International Espoirs danois (6 sélections) dans le Forez, pour passer la visite médicale préalable à la signature de son contrat. Il devrait s’engager avec l’AS Saint-Etienne pour 4 ans, plus une cinquième année en option, à en croire FM.

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Jakob Breum sort d’une saison réussie, sur le plan individuel. Il a inscrit 6 buts et délivré 7 passes décisives en championnat, lors du dernier exercice. Il a été la révélation de Go Ahead Eagles en Eredivisie. Outre l’ASSE, le Celtic de Glasgow et le FC Utrecht étaient sur les rangs pour recruter le joueur très prometteur de 22 ans.