Coup de théâtre : Habib Beye et l’OM vers une réconciliation

Sa résiliation de contrat avec l’OM a été conflictuelle. Mais Habib Beye semble prêt à enterrer la hache de guerre avec son ancien club. Il a adressé un message très émouvant aux Phocéens.

Mercato : Habib Beye enterre la hache de guerre avec l’OM ?

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L’Olympique de Marseille a récemment officialisé le limogeage de Habib Beye. Mais derrière cette annonce se cache un lourd litige contractuel. Les deux parties étaient engagées dans un bras de fer financier tendu. Ce désaccord portait notamment sur les indemnités de licenciement.

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Habib Beye ne comptait faire aucun cadeau à la nouvelle direction de l’OM. Au point où ce conflit semblait destiné à se régler devant les juridictions compétentes. Ce qui laissait planer une possible sanction contre Marseille. Mais le climat semble désormais s’apaiser avec un Beye qui n’est pas rancunier envers son ancien club.

Un message sans aucune rancune

Le technicien sénégalais, au lieu de régler ses comptes contre l’OM, a choisi de publier un message inattendu sur ses réseaux sociaux. Il a exprimé sa gratitude envers les supporters, salariés et joueurs marseillais. « Merci Marseille », a-t-il conclu dans ce post sans aucune trace d’amertume et d’animosité.

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