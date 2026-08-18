Mercato OM : Urgent, un milieu ivoirien proche de signer ?

Le mercato de l’OM connait une nouvelle accélération. Les dirigeants phocéens ont entamé des négociations pour faire venir le milieu ivoirien Amadou Koné de Neom SC.

Mercato OM : Début des négociations pour Amadou Koné

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille réalise un mercato particulièrement calme dans le sens des arrivées. Aucune recrue n’a jusqu’ici été signée en raison de contraintes budgétaires. L’OM doit vendre avant de recruter. Cela n’empêche pas la direction phocéenne d’explorer discrètement de nouvelles pistes.

Lire aussi : Mercato OM : C’est fait, une offre inattendue sur la table de Lorenzi

À voir

Mercato ASSE : Miladinovic se réjouit de signer au Partizan

Le directeur sportif Grégory Lorenzi espère renforcer son entrejeu. Il se tourne à présent vers un jeune ivoirien évoluant en Arabie saoudite. L’insider Abdel Hamed le confirme, l’OM s’intéresse de très près Amadou Koné. Le milieu de terrain de 21 ans évolue actuellement avec la formation saoudienne de Neom.

Une forte concurrence se met en place

Amadou Koné connait bien la Ligue 1 pour avoir évolué durant plusieurs saisons au Stade de Reims. Son profil solide et sa bonne connaissance du championnat français font de lui une cible privilégiée de l’OM pour anticiper les éventuels départs de Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondogbia. L’état-major marseillais s’est ainsi renseigné sur l’ancien Rémois en vue d’un prêt.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato : L’OM s’attaque à un redoutable buteur de Serie A

Mercato OM : Coup de pouce inattendu de Todibo à Marseille !

L'OM a pris des renseignements sur Amadou Koné (2005/Neom) pour un éventuel prêt du milieu 🇨🇮



Déjà sollicité avant son départ en Arabie Saoudite, il a été associé à des clubs de PL en début de mercato. pic.twitter.com/oo6Mdedgjw — TIEMPO/TDD #1+1 (@Abdel_hamed6) August 17, 2026

Cette mission ne sera pas facile pour l’OM. Car Amadou Koné est courtisé par plusieurs écuries européennes. L’Atalanta Bergame, West Ham et de Hull City sont aussi sur ses traces. De plus, les Marseillais sont bloqués par les exigences de la DNCG. Ils devront alléger leur masse salariale avant d’espérer homologuer le moindre renfort.