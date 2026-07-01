Mercato OM : Beye officiellement limogé, Genesio arrive

Bruno Genesio est le nouvel entraîneur de l’OM, après de longues semaines d’attente. Il remplace Habib Beye, limogé par le club.

Mercato : Genesio enfin à L’OM

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Le feuilleton va enfin prendre fin. L’Équipe annonce ce matin l’arrivée de Bruno Genesio à la tête de l’Olympique de Marseille après presque un mois d’attente. Il va signer pour deux ans comme annoncé. C’est la fin de l’aventure pour Habib Beye, après seulement quatre mois chez les Olympiens.

Le départ d’Habib Beye a été plus compliqué que prévu. Ce dernier avait signé en février dernier un contrat jusqu’en juin 2027. La 5ème place de l’OM en Ligue 1 a refroidi les dirigeants olympiens, mais les négociations furent âpres. L’ancien du Red Star réclamait environ 3 millions d’euros pour sa dernière année de contrat, en plus d’une indemnité liée au classement du club en championnat. Le club a finalement pris la décision de rompre unilatéralement son contrat. Le désormais ex-entraîneur olympien pourrait décider de poursuivre l’OM aux prud’hommes.

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Retour d’Harit, Angel Gomes

Laissant cette éventualité à plus tard, il est enfin temps pour l’OM d’avancer sur son mercato avec l’arrivée de son nouvel entraîneur. Les arrivées définitives de Facundo Medina, Timothy Weah et Hamed Traoré ont été officialisées ce mercredi 1er juillet, eux qui étaient déjà à l’OM la saison dernière dans le cadre de prêts avec obligation d’achat. Ethan Nwaneri, Arthur Vermeeren et Benjamin Pavard sont retournés dans leurs clubs respectifs, et Bilal Nadir est parti librement du club. Des joueurs partis en prêt de l’OM font également leur retour : Ulysses Garcia, Bamo Meïté, Amine Harit, Faris Moumbagna ou encore Angel Gomes, qui a connu Bruno Genesio au LOSC.

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Un OM sanctionné par la DNCG et l’UEFA

Certains joueurs pourraient être conservés, au vu de l’encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert annoncés par la DNCG il y a quelques jours. L’OM a également été sanctionné d’une amende de 10 millions d’euros par l’UEFA et devra satisfaire les exigences de l’association pour ne pas se faire exclure des prochaines compétitions européennes.

Hervé Koffi, première recrue ?

C’est donc dans un OM mal en point qu’arrive Bruno Genesio, qui va évidemment devoir vendre ses meilleurs actifs, dont Mason Greenwood, dont le feuilleton dure depuis plusieurs semaines. Ce qui est sûr, c’est que les dirigeants olympiens vont pouvoir aller de l’avant. La première recrue du nouveau directeur sportif, Grégory Lorenzi, pourrait être au poste de gardien de but, en la personne d’Hervé Koffi.

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L’international burkinabè sort d’une saison réussie dans les buts du SCO d’Angers et arriverait libre en terre olympienne, chose qui arrangerait bien les dirigeants du club.