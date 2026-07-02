Mercato OM : Après Habib Beye, un autre entraîneur part !

L’OM continue de remodeler son staff technique. Un nouveau départ vient s’ajouter à celui de Habib Beye, fraichement limogé.

Mercato : Après Habib Beye, un nouveau départ secoue le staff de l’OM

La suite après cette publicité

C’est terminé entre Habib Beye et l’Olympique de Marseille. L’entraîneur franco-sénégalais a officiellement quitté le club phocéen au terme de négociations très complexes. Il laisse le champ libre à son successeur désigné. Bruno Genesio a officiellement pris les commandes du banc phocéen.

Le technicien français de 59 ans aura pour mission principale de qualifier l’OM en Ligue des champions la saison prochaine. Et pour l’aider dans cette tâche, Bruno Genesio débarque avec ses fidèles adjoints Jérémie Bréchet et Dimitri Farbos. Nicolas Dehon et Thomas Choinard intègre aussi l’équipe technique.

À voir

Mercato OL : Après Bidstrup, une signature majeure imminente

Lire aussi : Coup de théâtre : Habib Beye riposte, l’OM condamné ?

Ce renouvellement du staff technique fait d’ailleurs une nouvelle victime à l’OM. En plus de Habib Beye, une figure historique du club fait ses valises. Il est question d’Alexandre Salvat. L’emblématique entraîneur des gardiens de l’Olympique de Marseille quitte ses fonctions après vingt années de bons et loyaux services.

Alexandre Salvat en route pour Nïmes Olympiques

Alexandre Salvat est arrivé à l’OM alors qu’il n’était qu’un jeune joueur en formation. Il a gravi les échelons, passant du centre de formation jusqu’au staff technique de l’équipe professionnelle. L’homme de 39 ans accompagné de nombreux techniciens de renom, comme Roberto De Zerbi, Igor Tudor ou encore Gennaro Gattuso.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Beye officiellement limogé, Genesio arrive

Mercato OM : La colère monte à Marseille pour Greenwood

À voir

Mercato : Un espoir français signe au PSG jusqu’en 2029 !

Son expertise, sa rigueur et sa connaissance intime de la maison OM sont très appréciés. L’insider Mohamed Toubache-Ter indique d’ailleurs qu’Alexandre Salvat est tout proche de rejoindre le Nîmes Olympique. Son départ marque un tournant significatif pour l’OM qui perd là l’un de ses éléments les plus expérimentés.