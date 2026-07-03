OM : Habib Beye parle enfin après son départ de Marseille

Habib Beye a choisi les réseaux sociaux pour s’exprimer après la fin de son aventure sur le banc de l’OM. Entre gratitude, émotion et fierté, l’ancien entraîneur marseillais livre un message qui éclaire son état d’esprit après une expérience aussi intense que mouvementée.

‎OM : Un départ de Beye qui marque la fin d’un chapitre

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‎L’Olympique de Marseille a décidé d’ouvrir une nouvelle page en confiant son banc à Bruno Genesio. Arrivé en cours de saison pour succéder à Roberto De Zerbi, Habib Beye n’aura finalement dirigé le club que quelques mois dans un contexte particulièrement exigeant.

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‎Son bilan reste contrasté. Si l’OM a décroché une qualification européenne, l’élimination en Coupe de France et une cinquième place en Ligue 1 sont restées en deçà des ambitions affichées par le club phocéen.

‎Des mots sincères pour tourner la page

‎Au moment de quitter Marseille, Habib Beye a préféré retenir les liens humains. Dans son message publié sur Instagram, il écrit : « Mon aventure se termine mais ce fut un vrai privilège d’être l’entraîneur de l’Olympique de Marseille », avant d’adresser ses remerciements aux supporters pour « leur passion et leur soutien ».

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Coup de théâtre : Habib Beye et l’OM vers une réconciliation

‎L’ancien technicien olympien n’a pas oublié son entourage. « À tous les salariés du club (…), j’aimerais leur apporter toute mon admiration et ma gratitude », a-t-il déclaré, avant de conclure par un hommage à son groupe : « À mes joueurs, MERCI (…) nous sommes restés ensemble, unis et soudés jusqu’au bout de notre aventure pour qualifier le club en coupe d’Europe. Merci Marseille. »