Mercato OM : 15 M€, une première vente proche à Marseille

La nouvelle direction de l’OM semble proche de finaliser sa première vente lors de ce mercato. Il ne s’agit pas de Mason Greenwood, mais de Hamed Junior Traoré.

Mercato OM : Hamed Junior Traoré se rapproche du Genoa

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L’Olympique de Marseille entame son mercato estival avec un objectif précis. Les dirigeants Stéphane Richard et Grégory Lorenzi le savent. Il faudra vendre afin d’assainir les finances du club. Cette nécessité pousse la direction de l’OM à mettre plusieurs joueurs sur le marché.

Alors que Mason Greenwood est en négociation avec l’AS Rome, une autre vente se précise en interne. Hamed Junior Traoré se rapproche d’un retour en Italie. L’international ivoirien est arrivé à l’OM l’été dernier. Il sort d’une saison décevante marquée par des soucis physiques récurrents. Le milieu offensif de 26 ans compte 3 buts et autant de passes décisives en 20 matchs.

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Son bilan est loin des attentes placées en lui. Ce qui pousse naturellement la direction de l’OM à se débarrasser de lui. Cette volonté a vite alerté le Genoa. Tuttosport le confirme, les discussions entre les deux clubs sont désormais bien engagées.

Vers un transfert sec à 15 millions d’euros

Ces échanges tendent même vers un transfert sec, plutôt qu’un prêt avec option d’achat. Cette solution est privilégiée par l’Olympique de Marseille dans le but de récupérer des liquidités immédiates. Un contrat allant jusqu’en 2031 attendrait déjà Hamed Junior Traoré au Genoa. Il reste à savoir si les différentes parties impliquées parviendront à s’entendre.

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Le prix de vente de l’ancien joueur de Sassuolo est estimé à environ 15 millions d’euros sur Transfermarkt. Cela permettrait à l’OM de réaliser une vente significative, tout en libérant une masse salariale devenue trop lourde.