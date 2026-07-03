Mercato ASSE : Ce milieu ne portera plus le maillot vert

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L’ASSE poursuit son grand ménage estival et un nouveau dossier vient d’être définitivement refermé. Le club ligérien a choisi de ne pas conserver Abdoulaye Kanté, mettant ainsi un terme à une collaboration qui n’aura duré que quelques mois.
Mercato ASSE : Une parenthèse stéphanoise déjà refermée pour Abdoulaye Kanté
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Recruté sous la forme d’un prêt afin d’apporter davantage de puissance dans l’entrejeu, Abdoulaye Kanté n’aura finalement pas réussi à s’imposer comme une pièce incontournable de l’effectif stéphanois. Malgré ses qualités athlétiques, le jeune milieu n’a pas suffisamment convaincu pour s’inscrire dans le projet à long terme.
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Les dirigeants des Verts ont donc décidé de ne pas activer l’option d’achat prévue dans son contrat. Abdoulaye Kanté ne poursuivra pas son aventure sous le maillot de l’ASSE.
Middlesbrough récupère son joueur
Le milieu ivoirien a déjà retrouvé Middlesbrough, où il a participé à la reprise de l’entraînement en vue de la prochaine saison. Son retour en Angleterre marque le début d’une nouvelle étape, alors que le club de Championship évaluera sa place dans l’effectif. Pour Saint-Étienne, ce départ illustre une stratégie claire durant ce mercato.
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Il est question de conserver uniquement les joueurs capables de s’intégrer pleinement au nouveau projet sportif. L’AS Saint-Etienne poursuit ainsi la reconstruction de son effectif avec l’objectif de bâtir un groupe plus compétitif et davantage en adéquation avec les ambitions du club.