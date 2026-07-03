Mercato ASSE : Ce milieu ne portera plus le maillot vert

‎‎L’ASSE poursuit son grand ménage estival et un nouveau dossier vient d’être définitivement refermé. Le club ligérien a choisi de ne pas conserver Abdoulaye Kanté, mettant ainsi un terme à une collaboration qui n’aura duré que quelques mois.

‎Mercato ASSE : Une parenthèse stéphanoise déjà refermée pour Abdoulaye Kanté

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‎Recruté sous la forme d’un prêt afin d’apporter davantage de puissance dans l’entrejeu, Abdoulaye Kanté n’aura finalement pas réussi à s’imposer comme une pièce incontournable de l’effectif stéphanois. Malgré ses qualités athlétiques, le jeune milieu n’a pas suffisamment convaincu pour s’inscrire dans le projet à long terme.

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‎Les dirigeants des Verts ont donc décidé de ne pas activer l’option d’achat prévue dans son contrat. Abdoulaye Kanté ne poursuivra pas son aventure sous le maillot de l’ASSE.

🇨🇮 Prêté dans le Forez lors de la seconde partie de la saison 2025-2026, le milieu de terrain ivoirien était bien présent ce jeudi 2 juillet du côté du Teesside à l'occasion de la reprise de l'entraînement de Middlesbrough.#MercatoASSE ⎜#TribuneStéphanoise pic.twitter.com/PvfF6ge228 — TRIBUNE_STÉPHANOISE (@TRIBUNESTE42100) July 2, 2026

‎Middlesbrough récupère son joueur

‎Le milieu ivoirien a déjà retrouvé Middlesbrough, où il a participé à la reprise de l’entraînement en vue de la prochaine saison. Son retour en Angleterre marque le début d’une nouvelle étape, alors que le club de Championship évaluera sa place dans l’effectif. ‎Pour Saint-Étienne, ce départ illustre une stratégie claire durant ce mercato.

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Il est question de conserver uniquement les joueurs capables de s’intégrer pleinement au nouveau projet sportif. L’AS Saint-Etienne poursuit ainsi la reconstruction de son effectif avec l’objectif de bâtir un groupe plus compétitif et davantage en adéquation avec les ambitions du club.