Mercato ASSE : Qui part pour faire la place à Sohaib Naïr ?

Deux options sont sur la table à l’ASSE pour faire la place à Sohaib Naïr, la recrue arrivée de l’EA Guingamp, en défense centrale.

ASSE : Loïc Perrin encense la recrue Sohaib Naïr

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Le recrutement de Sohaib Naïr permet à l’ASSE de se renforcer défensivement avec un joueur qui connaît bien la Ligue 2. Il a signé un long contrat de 4 ans, jusqu’en juin 2030. L’international Algérien était suivi depuis l’hiver pour renforcer l’équipe de Philippe Montanier.

Mais le club stéphanois avait finalement recruté Julien Le Cardinal à Brest en Ligue 1, en toute fin de mercato hivernal. Lors de la présentation officielle du défenseur central de 24 ans, Loïc Perrin estime qu’il possède le profil idéal pour apporter de la solidité et la sérénité dans la défense des Verts.

« C’est un profil intéressant grâce à sa connaissance de la Ligue 2, mais aussi sa personnalité qui va nous aider à créer un collectif. Il a connu la difficulté dans sa carrière et c’est quelque chose qui nous plaît, car les joueurs comme lui développent une force de caractère différente. Je lui souhaite de bien s’acclimater pour performer et nous aider à atteindre nos objectifs collectifs », a justifié le Directeur sportif.

Mercato : Bon de sortie pour Mickaël Nadé

Toutefois, l’arrivée de Sohaib Naïr à l’AS Saint-Etienne créé un énorme embouteillage à son poste. Avec lui et Le Cardinal, cela fait désormais six arrières axiaux, en plus de Chico Lamba, Kevin Pedro, Mickaël Nadé et Maxime Bernauer. Cette situation ouvre naturellement la porte de sortie à un, voire deux départs en défense centrale cet été.

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Et comme nous l’avions indiqué la semaine dernière, Mickaël Nadé est un candidat au départ. Arrivé à l’Académie des Verts à 15 ans en 2014, il pourrait s’offrir un nouveau défi en dehors de son club formateur, après 12 années dans le Forez. D’ailleurs, le Franco-Ivoirien dispose d’un bon de sortie de la Direction de l’ASSE.

En cas d’offre intéressante pour toutes les parties, il pourrait aller voir ailleurs. Bien que performant et sous contrat jusqu’en 2028, il est donc sur le départ. Pour rappel, le natif de Sarcelles (Val-d’Oise) a disputé les 34 journées de championnat (Ligue 2) et a été titulaire à 33 reprises, la saison dernière.

Saint-Etienne : Bernauer sacrifié au profit de Naïr ?

Outre Mickaël Nadé (27 ans), Maxime Bernauer (28 ans) pourrait faire ses valises pour faire la place à Sohaib Naïr. A un an de la fin de contrat, il est l’un des joueurs que Ian Cathro pourrait sacrifier en défense centrale. Son possible départ est confirmé par Peuple-Vert.

« Un autre cadre de la rotation défensive se trouve aujourd’hui sur le départ », annonce le média spécialisé, parlant du numéro 6 de l’équipe de Saint-Etienne. Comme Nadé, Bernauer ne sera pas retenu en cas de proposition jugée satisfaisante par Kilmer Sports Ventures.

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