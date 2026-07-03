Mercato ASSE : Bonne nouvelle, Huss Fahmy annonce du lourd

Le vice-président exécutif de l’ASSE, Huss Fahmy, a rassuré les supporters déçus par la non-remontée en Ligue 1. Il annonce du lourd avec le nouvel entraîneur Ian Cathro.

Mercato : L’ASSE se renforce pour mieux jouer la montée en Ligue 1

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La déception est grande chez les supporters de l’ASSE depuis le maintien de leur équipe de cœur en Ligue 2. Ayant échoué dans leur quête de montée directe en Ligue 1, les Verts vont passer une deuxième saison consécutive en Ligue 2.

Conscients de la déception du peuple vert et du doute qui commence à naître autour du projet Kilmer Sports Ventures, les responsables du groupe canadien s’activent pour renforcer l’équipe stéphanoise. Ils sont en train de bâtir une équipe compétitive avec le nouvel entraîneur Ian Cathro, en vue de la saison 2026-2027.

Le défenseur central Sohaib Naïr est la première recrue estivale de l’AS Saint-Etienne. D’autres renforts, notamment un grand gardien de but (Mamour Ndiaye) sont attendus dans le Forez dans les prochains jours.

KSV réaffirme ses ambitions à la tête de Saint-Etienne

Réagissant à la nomination du technicien écossais sur le banc des Verts, Huss Fahmy a levé le voile sur les ambitions de KSV, avec le nouveau coach de 40 ans.

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« Je suis fier et enthousiaste d’introduire Ian Cathro en tant que nouvel entraîneur des Verts. J’ai le plaisir de le connaître depuis plusieurs années et je pense que dans les prochaines semaines, les journalistes, ainsi que l’ensemble de nos supporters et joueurs, vont découvrir le professionnel et la personne qu’il est’’, a-t-il déclaré.

‘’Nous avions un objectif et il n’a pas été atteint. On accepte la déception et on prend toutes les responsabilités de cet échec. On s’est servis de cette trêve pour analyser cet échec et en tirer des enseignements. Désormais, c’est une nouvelle saison qui débute. […]. Notre devoir envers ce club et cette ville reste le même : nous voulons être en Ligue 1. […].

Nous n’ignorons pas à quel point ce championnat est difficile, mais ça ne doit pas nous priver de cette ambition. Ce sera un long processus […] pour atteindre cet objectif », a expliqué le bras droit du président Ivan Gazidis.

Fahmy : « On pense que Cathro et son staff ont l’expérience nécessaire »

Alors que KSV est critiqué pour avoir choisi un entraîneur qui ne parle pas français et ne connaît pas le championnat de France, Huss Fahmy rassure : « On pense qu’Ian Cathro et son staff ont l’expérience nécessaire, dans différents clubs, pays, championnats avec différents staffs, joueurs de nationalités différentes, pour s’adapter à ce club et se mettre à son niveau ».

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Rendez-vous à partir du 8 août, date de la première journée de Ligue 2. L’ASSE se déplacera sur le terrain du promu, le FC Sochaux, à cette occasion.