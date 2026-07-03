Mercato PSG : Campos reçoit un message fort d’Akliouche !

‎‎Maghnes Akliouche et le PSG n’ont peut-être jamais semblé aussi proches. En reconnaissant publiquement que l’intérêt du club parisien est une véritable marque de reconnaissance, le milieu offensif de l’AS Monaco envoie un message qui ne devrait pas laisser Luis Campos indifférent.

‎Mercato PSG : Un discours d’Akliouche qui ne passe pas inaperçu

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‎Interrogé sur les rumeurs qui l’envoient à Paris, Maghnes Akliouche a abandonné sa réserve habituelle. Le joueur monégasque a reconnu que l’intérêt du champion de France avait une saveur particulière. ‎« L’intérêt du PSG ? Forcément c’est flatteur que le plus grand club du monde s’intéresse à toi. Cela ne peut qu’être beau pour moi », a-t-il confié.

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Cette déclaration ouvre clairement la porte à un futur transfert, même si le joueur évite soigneusement d’annoncer une décision définitive. ‎Le PSG suit Akliouche depuis plusieurs mois et son profil continue de séduire les dirigeants parisiens. Avec les départs de Gonçalo Ramos et de Lee Kang-in, le club de la capitale pourrait rapidement revenir à la charge pour renforcer le secteur offensif de Luis Enrique.

‎Une priorité assumée avant de penser au mercato

‎Malgré les spéculations, l’international français refuse de se laisser distraire. Son objectif est clair avant d’évoquer son avenir en club. ‎« J’ai envie de faire une belle Coupe du monde, de me concentrer sur ce rêve de gosse et d’être performant quand j’en aurai l’opportunité », a-t-il ajouté. Cette prise de position est la maturité d’un joueur qui entend privilégier le terrain avant les négociations.

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‎Pour Luis Campos et le Paris Saint-Germain, le message clair : Akliouche n’écarte absolument pas une arrivée au PSG, mais il souhaite que son avenir se construise au bon moment. Une stratégie qui pourrait finalement renforcer encore un peu plus sa valeur sur le marché des transferts.