Mercato PSG : C’est confirmé pour Michael Olise !

La direction du PSG passe à la vitesse supérieure pour Michael Olise. Les négociations sont bel et bien en cours entre les différentes parties.

Mercato : Le PSG débute les négociations avec Michael Olise !

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Le mercato s’emballe du côté du Paris Saint-Germain, où de profonds changements sont attendus en attaque. Alors que Gonçalo Ramos a récemment rejoint l’AC Milan, les dirigeants parisien s’activent pour faire un nouvel attaquant. Le nom de Yan Diomande du RB Leipzig passe en boucle à Paris.

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Pourtant, la direction du PSG creuse une autre piste en Allemagne. Michael Olise est visé. L’ailier gauche de 24 ans s’est imposé comme une référence à son poste. Ses 22 buts et 31 passes décisives en 52 rencontres avec le Bayern Munich lui permis d’être élu meilleur joueur de Bundesliga cette saison.

Rencontre programmée avec le Bayern Munich

Michael Olise continue d’ailleurs de briller en Coupe du monde 2026. Son influence est totale sur le jeu des Bleus avec 5 passes décisives durant le tournoi. Ses performances ne laissent personne indifférent. Le Real Madrid insiste en coulisse pour son transfert. Mais un redoutable concurrent s’invite dans le dossier.

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Le journal AS le confirme, la direction du Paris SG a entamé des discussions avec l’entourage de Michael Olise en vue d’une future collaboration. Des discussions qui risquent de tout chambouler dans ce dossier XXL. Le Bayern Munich n’est pas vraiment vendeur. Les Bavarois devraient prochainement organiser une réunion avec leur buteur. L’objectif sera de faire le point sur ses réelles intentions.