OM : Le pire mercato de l’ère McCourt se profile

Le mercato estival de l’OM prend une tournure de plus en plus préoccupante, avec une menace qui pourrait laisser des traces profondes à Marseille. Alors que les besoins de Bruno Genesio sont clairement identifiés, les contraintes financières pourraient finalement imposer un scénario particulièrement frustrant.

‎‎OM : Un mercato qui se bloque au pire moment

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‎‎L’OM voit l’une de ses pistes prioritaires lui échapper. Lucas Perri, avec lequel le club phocéen avait trouvé un terrain d’entente, devrait finalement prendre la direction du Torino. Le gardien brésilien serait attendu en Italie dans le cadre d’un prêt payant d’un million d’euros, assorti d’une option d’achat de 14 millions.

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‎‎Pour Marseille, le problème ne se limite donc pas à un joueur perdu. Le véritable coup dur réside dans l’incapacité actuelle à concrétiser ses discussions. Sans marge suffisante pour transmettre une proposition ferme, les accords trouvés avec certains joueurs restent fragiles. Et le temps, lui, continue de filer.

‎‎Les finances marseillaises dictent désormais leur loi

‎‎Derrière cette situation se trouvent les contraintes imposées à l’OM par la DNCG et l’UEFA. Le club doit retrouver de l’air financièrement avant de pouvoir véritablement accélérer. La priorité est donc claire : vendre, et si possible vendre cher. Plusieurs départs pourraient ainsi devenir indispensables pour débloquer les arrivées.

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‎‎Cité par Foot01, Adrien Pittore estime justement que l’hypothèse d’un mercato sans recrue prend désormais une certaine consistance. Une perspective difficile à imaginer pour un club de cette dimension, surtout après l’arrivée d’un nouvel entraîneur qui espère pouvoir façonner son équipe.

‎‎Genesio face à un casse-tête XXL

‎‎Bruno Genesio risque de devenir le premier spectateur de cette situation. À l’approche des prochaines échéances, le technicien doit composer avec un effectif qui pourrait encore perdre plusieurs éléments sans bénéficier immédiatement de compensations sur le marché. Une équation sportive particulièrement délicate.

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‎‎Le plus inquiétant reste peut-être le scénario évoqué en coulisses : Frank McCourt ne serait pas fermé à l’idée de terminer l’été sans renfort si les finances ne permettent pas de faire autrement. À Marseille, le mercato pourrait donc se transformer en opération survie plutôt qu’en chasse aux bonnes affaires.

‎‎Et si l’OM vivait son été le plus frustrant ?

‎‎Ce scénario serait un véritable signal d’alerte. L’Olympique de Marseille ne peut pas éternellement demander à son entraîneur de construire avec des moyens limités tout en affichant des ambitions élevées. Le football moderne pardonne rarement ce genre de contradictions. ‎Le dossier Perri symbolise finalement une difficulté plus profonde :

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Marseille peut identifier ses cibles, convaincre des joueurs, mais doit encore trouver les moyens de conclure. Si aucune vente majeure ne vient changer la donne, le mercato sans recrue pourrait devenir une réalité aussi surprenante que douloureuse. Et pour les supporters du Vélodrome, l’humour risque rapidement de laisser place à l’impatience.