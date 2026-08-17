Mercato : Le Stade Rennais déchire une offre XXL  

Le Stade Rennais a tranché : 28 millions d’euros ne suffisent pas pour libérer Abdelhamid Aït-Boudlal. Alors que Fulham insiste pour attirer le Marocain en Premier League, le club breton réclame désormais 35 M€.

Mercato : Le Stade Rennais répond cash pour Abdelhamid Aït-Boudlal

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Offre rejetée ! Le Stade Rennais dit non à 28 millions d’euros pour Abdelhamid Aït-Boudlal et stoppe Fulham. Le club breton réclame au moins 35 millions pour son jeune défenseur central marocain de 20 ans, arrivé il y a deux ans.

Les Londoniens préparent désormais une nouvelle proposition pour débloquer les négociations dans les prochains jours. Ce possible transfert risque de faire basculer tout le mercato rennais en déclenchant une vague d’arrivées.

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Sur le terrain, la situation se complique et le timing inquiète. Aït-Boudlal a livré de piètres performances lors du match amical contre Sunderland. Cette situation peut donner l’image d’un joueur perturbé. Mais Rennes veut garder son jeune roc. Les dirigeants ouvriront la porte uniquement si Fulham paie le montant fixé.

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Une telle vente à 35 millions d’euros changerait complètement la donne. Rennes devrait recruter un nouveau défenseur central et un ailier pour renforcer le groupe de Franck Haise. L’entraîneur attend aussi un milieu si Jordan James part en Championship ou si Seko Fofana s’en va. Franck Haise juge son équipe incomplète alors que la saison commence par un déplacement difficile au Parc des Princes.