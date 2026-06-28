Mercato : Accord scellé ! Akliouche arrive au Paris SG

Le PSG est proche de boucler l’arrivée de Maghnes Akliouche dès ce mercato. Le joueur de l’AS Monaco a donné son accord pour rejoindre le groupe de Luis Enrique.

Mercato PSG : ‎Un accord qui rapproche sérieusement Akliouche de Paris

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‎Le feuilleton Maghnes Akliouche semble avoir franchi une étape décisive. Selon les informations révélées samedi par Foot Mercato, le milieu offensif de l’AS Monaco a donné son accord pour rejoindre le Paris Saint-Germain après plusieurs échanges positifs avec Luis Enrique.

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‎Cette avancée confirme l’intérêt de longue date du champion d’Europe pour l’international français. À seulement 24 ans, Akliouche s’est imposé comme l’un des profils les plus prometteurs de Ligue 1 grâce à sa créativité, sa qualité technique et sa capacité à faire basculer les grands rendez-vous.

‎Un départ attendu avant de conclure l’opération

‎Si le joueur est désormais favorable au projet parisien, le transfert est encore loin d’être verrouillé. Toujours selon Foot Mercato, les dirigeants du Paris SG souhaitent d’abord finaliser le départ de Kang-in Lee vers l’Atlético de Madrid avant d’accélérer définitivement sur ce dossier.

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‎Cette stratégie n’a rien d’un hasard. Elle permet au club de préserver son équilibre financier tout en libérant une place dans un secteur offensif particulièrement concurrentiel. Une fois cette étape franchie, les discussions avec Monaco pourraient rapidement entrer dans leur phase finale.

‎Un recrutement qui correspond parfaitement au projet de Luis Enrique

‎Les performances d’Akliouche au cours de la dernière saison expliquent largement cet engouement. Auteur de sept buts et onze passes décisives en 43 rencontres, il a surtout démontré sa capacité à répondre présent lors des affiches majeures.

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Notamment contre le PSG où il s’était montré particulièrement influent. ‎Au-delà des statistiques, Paris voit en lui un joueur capable de s’intégrer à un effectif composé de nombreux internationaux français tout en apportant une nouvelle palette offensive.