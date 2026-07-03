Mercato OM : Incroyable ! Un transfert à 15M€ tombe à l’eau

‎‎L’OM pensait tenir une première vente majeure de son mercato estival, mais le scénario a brutalement changé au moment de conclure l’opération. L’échec du transfert de Nayef Aguerd complique les plans financiers du club marseillais.

‎Mercato OM : Marseille échoue à transférer Nayef Aguerd

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‎Dans un contexte économique délicat, la direction olympienne multiplie les pistes afin d’alléger sa masse salariale et de générer des liquidités. Parmi les dossiers les plus avancés figurait celui de Nayef Aguerd, dont la clause de départ est fixée à 15 millions d’euros. ‎D’après les informations de Foot Mercato, Al-Sadd avait engagé des discussions pour recruter le défenseur marocain.

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Mais alors que l’opération semblait avancer, le club qatari n’a finalement pas été en mesure d’aligner les 15 millions d’euros demandés. Une formule incluant Mohamed Camara accompagnée d’une compensation financière a été proposée, avant d’être refusée par les dirigeants marseillais.

‎Marseille reste sous pression sur le marché

‎Cet épisode illustre parfaitement la ligne de conduite du club cet été. L’arrivée de Stéphane Richard à la présidence, celle de Grégory Lorenzi à la direction sportive puis la nomination de Bruno Genesio sur le banc ouvrent un nouveau cycle, mais celui-ci s’accompagne d’une discipline budgétaire beaucoup plus stricte.

‎Greenwood demeure le dossier le plus attendu

‎Si le départ d’Aguerd est reporté, un autre nom concentre depuis toutes les attentions : Mason Greenwood. Auteur de deux saisons particulièrement prolifiques sous les couleurs marseillaises, l’attaquant anglais conserve une forte valeur sur le marché européen. ‎L’AS Rome suit de près la situation de l’attaquant anglais.

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Un transfert avoisinant les 50 millions d’euros offrirait une importante bouffée d’oxygène financière à Marseille, même si 40 % du montant devraient être reversés à Manchester United, conformément aux clauses conclues lors de son arrivée. Cette donnée explique pourquoi chaque négociation est désormais menée avec une extrême prudence du côté de la Canebière.