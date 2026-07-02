Mercato OM : Pluie de départs annoncée à Marseille  

Ça bouge à Marseille cet été. Avant de recruter davantage, les dirigeants de l’OM veulent d’abord alléger leur effectif. Plusieurs joueurs sont invités à trouver un nouveau point de chute.

Mercato OM : Marseille accélère son grand ménage

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Malgré les engagements pris devant la DNCG, l’OM n’a toujours officialisé aucun départ. En coulisses, le chantier avance. Selon L’Équipe, le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi a établi la liste des joueurs transférables.

Ulisses Garcia, Amine Harit, Neal Maupay, Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang figurent parmi les principaux concernés. Les trois premiers reviennent de prêt et n’entrent plus réellement dans les plans marseillais. Kondogbia et Aubameyang, eux, pèsent lourd sur la masse salariale. La direction privilégie toutefois des transferts plutôt que des résiliations de contrat.

Pierre-Emerick Aubameyang dispose d’un bon de sortie. Montant : 1,5 million d’euros. Un club turc insiste fortement pour recruter l’attaquant gabonais. Des formations de MLS, d’Arabie saoudite ainsi que plusieurs clubs espagnols suivent également sa situation. Une prolongation de son aventure marseillaise reste toutefois envisageable, le joueur ayant un avis favorable sur Bruno Genesio.

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Selon L’Équipe, les premiers qui recevront des offres pertinentes partiront. Cela pourrait aussi concerner Amine Gouiri. Apprécié par le nouveau staff et les dirigeants, l’international algérien ne sera pas retenu en cas de proposition importante. Son profil attire déjà plusieurs prétendants.

Pierre-Emile Højbjerg suscite lui aussi de l’intérêt, notamment en Italie et en Turquie. Si les 10 millions d’euros réclamés par Marseille ne refroidissent pas les prétendants, son salaire constitue un frein. L’Atalanta Bergame, très intéressée, se heurte justement à cet obstacle.

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Hamed Junior Traoré fait également partie des joueurs sollicités. Le Genoa le suit de près, mais l’ailier ivoirien possède aussi une piste sérieuse en Ligue 1. L’AJ Auxerre, où il avait évolué durant la saison 2024-2025, souhaiterait le faire revenir.

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Au-delà de ces dossiers, la priorité économique de l’OM reste Mason Greenwood. L’ailier anglais représente la plus importante source de revenus potentielle de l’été. Angel Gomes et Leonardo Balerdi disposent eux aussi d’une belle valeur marchande, mais aucun ne devrait rapporter autant que l’ancien joueur de Manchester United.

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Mercato OM : Réunion décisive programmée pour Greenwood !

Fenerbahçe a déjà trouvé un accord avec l’entourage de Greenwood, sans pour autant s’approcher des 50 millions d’euros exigés par les dirigeants marseillais. L’AS Roma suit également le joueur comme priorité offensive. Un nouveau prétendant de poids pourrait désormais entrer dans la course. D’après L’Équipe, l’Atlético de Madrid a recueilli toutes les informations nécessaires avant de lancer son offensive.

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