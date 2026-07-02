Coup de théâtre à l’OM : Greenwood bascule vers Madrid !

Mason Greenwood va certainement quitter l’OM durant ce mercato. Alors que les négociations avec l’AS Rome et Fenerbhaçe coincent, l’Atlético Madrid en profite. Les Colchoneros seraient prêt à payer le montant exigé pour son transfert.

Mercato OM : L’Atlético Madrid passe la vitesse pour Mason Greenwood

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Ayant officialisé la venue de Bruno Genesio, l’Olympique de Marseille peut à présent se concentrer pleinement sur son mercato. Plusieurs pistes sont déjà à l’étude, même si le club phocéen devra la jouer fine. Car ses finances sont toujours loin d’être dans le vert. L’OM devra en effet baisser sa masse salariale afin d’entrer dans les clous de la DNCG.

C’est dans ce sens que le dossier Mason Greenwood attire du beau monde. La vente de l’attaquant anglais est perçue comme une nécessité pour renflouer les caisses du club. Surtout que des cadors européens se bousculent pour sa signature. L’AS Rome et le Fenerbhaçe sont les plus entreprenants. Mais aucun n’est encore parvenu à satisfaire aux demandes de l’OM.

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Le président Stéphane Richard et son équipe réclament au moins 55 millions d’euros avant de céder Mason Greenwood. Cette situation a ouvert une brèche pour un troisième prétendant. Le journaliste Yagiz Sabuncuoglu le confirme, l’Atlético Madrid est prêt à s’aligner sur les exigences financières de l’OM.

Une rencontre secrète entre les deux parties

Les Colchoneros souhaitent ardemment renforcer leur secteur offensif suite au départ d’Antoine Griezmann. Ils ont ainsi décidé de passer à la vitesse supérieure dans le dossier Greenwood. Une rencontre secrète entre les émissaires madrilènes et l’entourage du joueur est programmée, ajoute la source.

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🔄L’Atletico Madrid se réunira avec l’entourage de Mason Greenwood ce soir.

Si les Colchoneros parviennent à un accord avec le joueur, ils paieront la somme demandée par l’OM. (@yagosabuncuoglu) #TeamOM pic.twitter.com/BYlAPjuTMm — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) July 1, 2026

L’objectif de cette rencontre est de convaincre l’international anglais de revenir en Liga espagnole. Un championnat où il a déjà évolué par le passé sous les couleurs de Getafe. En cas d’accord avec Greenwood, le club espagnol n’hésitera pas à débourser le montant nécessaire pour son transfert. Cela permettrait à l’OM de réaliser une grosse vente cet été.