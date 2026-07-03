Mercato FC Nantes : Incroyable revirement pour Benhattab

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‎Le FC Nantes voit le feuilleton Yassine Benhattab prendre une direction totalement inattendue. Alors que son nom circulait avec insistance du côté d’Al Ahly, une mise au point venue de son entourage refroidit considérablement les spéculations et relance les interrogations sur son avenir.

‎Mercato FC Nantes : Les rumeurs rapidement démenties autour de Benhattab

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‎Ces derniers jours, plusieurs médias annonçaient un intérêt prononcé d’Al Ahly pour Yassine Benhattab, avec une éventuelle opération estimée entre 2 et 3 millions d’euros. Le dossier semblait prendre de l’épaisseur à mesure que le mercato avançait. ‎Mais le média Yallakora rapporte une version bien différente.

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L’entourage du joueur affirme qu’« aucune discussion n’a été engagée » entre le club égyptien et l’ailier nantais. Selon ce même clan, « tout ce qui circule actuellement ne repose sur aucun contact officiel ni négociation en cours », écartant ainsi l’idée d’un transfert imminent.

‎Un avenir toujours ouvert au FC Nantes

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‎Revenu d’un prêt au Stade de Reims, Yassine Benhattab demeure un dossier important pour le FC Nantes. Son avenir dépendra désormais des choix de la direction sportive et des opportunités qui pourraient réellement se présenter dans les prochaines semaines. Le mercato reste ouvert et un retournement de situation n’est jamais totalement à exclure.